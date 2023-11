Slovenija naj bi nadzor na meji podaljšala še za šest mesecev

Vlada naj bi danes odločala o predlogu o podaljšanju nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko, poroča portal 24ur. Nadzor naj bi od 21. decembra trajal še dodatnih šest mesecev. Vse od konca oktobra Policija izvaja začasni nadzor na notranjih schengenskih mejah z obema državama. Sprva naj bi nadzor trajal do 30. oktobra, a so poostren režim na meji kasneje podaljšali za 20 dni, in sicer do 19. novembra.