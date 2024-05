Srbija bo podpisala sporazum o sodelovanju s Frontexom

Svet EU je Srbiji prižgal zeleno luč za podpis sporazuma o sodelovanju z agencijo EU za mejno in obalno stražo Frontex, so danes sporočili v Bruslju. Agencija bo tako v prihodnje Srbiji lahko pomagala pri upravljanju migracij, preprečevanju nezakonitega priseljevanja in boju proti čezmejnemu kriminalu na vseh njenih mejah.