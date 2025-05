Joe Biden je na vprašanje o predlogih Trumpove vlade, naj se Ukrajina odpove delu ozemlja v zameno za končanje vojne, to primerjal s popuščanjem Londona in Pariza nacistični Nemčiji, ki da ni preprečilo izbruha druge svetovne vojne. Po njegovih besedah je preprosto nespametno misliti, da bo Putin končal vojno, če se Rusiji odstopi ozemlje, ki ga zahteva.

"To nismo mi. Mi smo za svobodo, demokracijo in priložnosti. Ne za konfiskacijo," je v danes objavljenem televizijskem intervjuju za britanski BBC dejal nekdanji prvi mož ZDA in stopil v bran odločitvam svoje administracije, ki da je Ukrajini dala vse, kar je potrebovala, da bi si zagotovila neodvisnost.

"To so vrednote, ki jih ceni velika večina Američanov. Naredimo vse, kar je v naši moči, da se izognemo vojni, vendar ne popuščamo tiranom," je poudaril.

Biden: Demokracija je ogrožena kot še nikoli prej

Glede odmevnega spora v Beli hiši med Trumpom in podpredsednikom ZDA JD Vanceom na eni ter ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim na drugi strani je Biden dejal, da je ta pod dostojanstvom ZDA.

V luči 80. obletnice konca svetovne vojne je poudaril še, da je demokracija ogrožena kot še nikoli prej, izrazil pa je tudi zaskrbljenost, da bo Evropa izgubila zaupanje v ZDA in njeno vodstvo.

"Bojim se, da bodo naši zavezniki po svetu začeli dvomiti, ali bomo ostali tam, kjer smo zadnjih 80 let vedno bili," je posvaril.