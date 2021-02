Biden sprejel vrsto ukrepov glede priseljevanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik ZDA Joe Biden je v torek podpisal drugi niz izvršnih ukazov, s katerimi odpravlja politiko do priseljencev nekdanjega predsednika Donalda Trumpa oziroma daje smernice ministrstvom za uvajanje novih politik. Podpisal je ukaz o združitvi ločenih migrantskih otrok in staršev ter ukaza o varnosti na meji in priseljevanju.

"Ne ustvarjam novih zakonov, ampak le odstranjujem slabo politiko," je po poročanju STA dejal Joe Biden, ki želi, da kongres potrdi celovito reformo sistema priseljevanja v ZDA, ki bo med drugim omogočila pot do legalnega statusa za približno 11 milijonov nezakonitih priseljencev, ki živijo in delajo v ZDA.

Bidnov ukaz o ponovnem združevanju v času vlade Donalda Trumpa na meji ločenih migrantskih otrok in staršev bo izvajal novi minister za domovinsko varnost Alejandro Mayorkas, ki ga je senat potrdil na položaj v torek. V Trumpovem času so staršem odvzeli 5.500 otrok, nihče pa natančno ne ve, koliko so jih vrnili.

Poseben odbor, ki ga je imenovalo sodišče, je do zdaj identificiral 600 otrok, ki jih še niso združili s starši. "Trdo bomo morali delati, da odstranimo moralno in nacionalno sramoto prejšnje vlade," je dejal Biden.

Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU) je Bidnovo vlado že zaprosila, naj vsem ločenim družinam omogoči legalni status v ZDA in jim plača odškodnine ter povrne stroške, ki so jih imeli zaradi Trumpove politike.

Priseljenci bodo lahko zaprosili za dovoljenje za delo in bivanje

Drugi Bidnov ukaz zadeva pravne mehanizme, da lahko bodoči priseljenci v ZDA doma zaprosijo za dovoljenje za delo in bivanje v ZDA, s čimer se izognejo nevarnim tihotapskim potem.

Ukaz glede varnosti na meji naroča revizijo politike, ki odreja, da morajo prosilci za azil v ZDA čakati v Mehiki na odločitve ameriških sodišč. V tem programu je uradno zdaj 70 tisoč ljudi in Biden želi to postopoma odpraviti.

Biden želi tudi promovirati hitrejšo integracijo zakonitih priseljencev v ameriško družbo, med drugim z odpravljanjem zaostankov pri vizumih, delovnih dovoljenjih in državljanstvih.

Ukazal je med drugim revizijo izgona po hitrem postopku in Trumpovih dogovorov z državami Latinske Amerike glede priseljevanja v ZDA.

Novi predsednik ZDA do zdaj še ni ukrepal glede zamrznitve izdaje začasnih delovnih dovoljenj ali dovoljenj za delo in bivanje v ZDA v času okrevanja gospodarstva po pandemiji covid-19. Prav tako še ni odpravil Trumpove odločitve, da morajo priseljenci dokazati, da imajo dovolj dohodkov, preden zaprosijo za dovoljenje za delo in bivanje ali državljanstvo. S tem se bo sicer ukvarjalo ministrstvo za domovinsko varnost.

Za trajnejše in korenitejše reforme bo potreben nov zakon, katerega usoda je še negotova. Podobno kot to velja za vse dozdajšnje poskuse reforme od predsednika Georgea Busha mlajšega naprej.

Reforme so blokirali kongresni republikanci, ki nezakonitim priseljencem, ki so že v ZDA, nikakor nočejo omogočiti poti do legalizacije statusa. Za zagovornike sprememb reforma brez tega ni smiselna.

Novi ameriški ukrepi glede politike do priseljencev so južno od meje ZDA že vzbudili upanje, da je morda spet čas za poskus odhoda v ZDA, vendar uradniki Bidnove vlade svarijo pred tem.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je v torek ponovila, da zdaj ni čas za nevarno pot do ZDA. Dodala je, da naj bodoči priseljenci raje počakajo na uvedbe novih politik in konec pandemije covid-19.

Psakijeva je tudi ponovila, da za zdaj ni pričakovati nobenih sprememb glede prepovedi potovanj v ZDA, ki jih je uvedla Trumpova vlada, čeprav je hkrati zagotovila, da bodo te odpravljene, ko bodo za to zagotovljeni pogoji.