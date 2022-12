Biden: Pripravljen sem se pogovarjati s Putinom, če želi končati vojno #vŽivo

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



7.15 Pomočnik Zelenskega: Do zdaj ubitih do 13 tisoč ukrajinskih vojakov

6.50 Ukrajina: Rusija umika svojo vojsko in evakuira ljudi iz Zaporožja

6.44 Biden se je pripravljen pogovarjati s Putinom

Od začetka ruske invazije februarja je bilo ubitih od 10 tisoč do 13 tisoč ukrajinskih vojakov, je v četrtek zvečer sporočil Mihajlo Podoljak, pomočnik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Kot je zatrdil, to potrjujejo uradni podatki generalštaba ukrajinske vojske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah Podoljaka za ukrajinsko televizijo Channel 24 bo predsednik Zelenski sicer uradne podatke o številu žrtev javnosti razkril, "ko bo prišel pravi trenutek za to".

Načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA, general Mark Milley, je novembra izjavil, da je bilo v Ukrajini od začetka ruske invazije ubitih ali ranjenih več kot 100 tisoč ruskih vojakov ter da so izgube najverjetneje podobne na ukrajinski strani.

Da je bilo do zdaj ubitih in ranjenih okoli 100 tisoč ukrajinskih vojakov, je ta teden dejala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Obe strani v vojni naj bi poskušali minimizirati svoje izgube in tako preprečiti padec morale med svojimi vojaki. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je septembra dejal, da je bilo v bojih v Ukrajini ubitih 5.937 ruskih vojakov.

Podoljak je medtem po poročanju britanskega BBC dejal, da je bilo na ruski strani ubitih že do 100 tisoč ruskih vojakov, od 100 tisoč do 150 tisoč pa naj bi bilo ranjenih, pogrešanih ali nezmožnih vrniti se na bojišče.

Ukrajinske oblasti so sporočile, da Rusija umika nekatere svoje vojaške enote in se pripravlja na evakuacijo ljudi iz določenih naselij v zaporoški regiji, je poročal Kyiv Independent.

⚡️General Staff: Russian troops withdraw from some settlements in Zaporizhzhia Oblast.



Russia is withdrawing some of its military units and preparing to evacuate occupation administration personnel from some settlements in the region, Ukraine's General Staff said.