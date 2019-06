Biden pod plazom kritik, Sanders ne verjame, da je prestar za predsednika

Joe Biden se je znašel pod plazom kritik kalifornijske senatorke Kamale Harris, ki je edina temnopolta kandidatka. Očitala mu je nedavno hvaljenje, da je v preteklosti dobro sodeloval tudi z rasističnimi kolegi v senatu za napredek državljanskih pravic temnopoltih in pri drugih vprašanjih. Pozvala ga je, naj prizna, da ni imel prav, ko je nasprotoval ukrepom zvezne vlade proti rasni segregaciji v rasističnih južnjaških državah.

Biden pod plazom kritik, Sanders zavrnil namige, da je prestar za vodenje države

Takrat so morali temnopolte otroke voziti z avtobusi v belopolte šole pod varstvom narodne garde, čemur je Biden nasprotoval. Biden je poskušal razložiti, da ni bil proti avtobusnim vožnjam, ampak proti temu, da je to ukazala zvezna vlada. Harrisova je sicer dejala, da Biden ni rasist, se pa s podobnimi težavami spoprijema tudi 37-letni župan South Benda v Indiani Pete Buttigieg.

Joe Biden, Bernie Sanders in Kamala Harris Foto: Reuters

Belopolti policist je pred kratkim v njegovem mestu ubil temnopoltega moškega, kar je povečalo rasne napetosti in sprožilo začetek preiskave. Buttigieg, ki mu podpora narašča, vendar ne med temnopoltimi volivci, ki so pomemben del demokratske volilne baze, je priznal, da vlada zmešnjava, kongresnik iz Kalifornije, 38-letni Eric Swalwell, pa ga je pozval, naj odpusti načelnika policije.

Swalwell je zbodel 76-letnega Bidna zaradi starosti in dejal, da se strinja z njegovo izjavo pred 32 leti, da je čas za predajo štafete mlajši generaciji. Biden je odgovoril, da še vedno trdno drži isto štafeto. Tudi senator iz Vermonta Bernard Sanders, ki je star 77 let, se je otepal namigov, da je prestar za vodenje države, in zatrdil, da pri tem sploh ne gre za vprašanje starosti.

Trump prepričan, da bo zanesljivo zmagal

Kandidati so se malce ločili pri vprašanju splošnega zdravstvenega varstva. Sanders in Harrisova zagovarjata javno zdravstvo, preostali pa bi ohranili tudi zasebno. V sredo sta se podobno kot Sanders in Harrisova opredelila newyorški župan Bill DeBlasio in senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren.

Predsednik Trump se trenutno mudi v Aziji, vendar je spremljal tudi drugo deseterico demokratskih kandidatov. V sredo je prvo soočenje označil za dolgočasno, v četrtek pa napovedal gladek poraz demokratov, ki so podprli zdravstveno varstvo za nezakonite priseljence. Trump je tvitnil, da so se volitve že končale, ker bo zanesljivo zmagal.

Vsi kandidati z izjemo senatorja iz Kolorada Michaela Benneta so prav tako podprli idejo, da nezakoniti prestop državne meje ne bo več kaznivo dejanje, ampak le prekršek. Vsi skupaj so kritizirali Trumpov pristop do priseljevanja, Sanders pa je napovedal, da bo "preklical vsako prekleto stvar", ki jo je glede priseljevanja uvedel Trump.

Biden je prišel na soočenje z veliko prednostjo v anketah pred preostalimi kandidati, napade in kritike protikandidatov pa je odbijal tudi s preusmerjanjem pozornosti na Trumpa, da bi volivcem pokazal, da ima najboljše možnosti za zmago. Stališča vseh demokratskih kandidatov so si večinoma zelo podobna, njihov skupni imenovalec pa je premagati Trumpa. Vprašanje je le, ali bodo demokratski volivci tokrat raje izbrali bolj sredinskega ali bolj levega kandidata.