Ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu pred novinarji pogosto popustijo živci. Tokrat je po zastavljenem vprašanju novinarja televizijske hiše Fox News Petra Doocyja, ki ga je po vprašanjih o reševanju težav z oskrbovalno verigo vprašal o inflaciji kot političnem bremenu pred bližnjimi volitvami, preden so ga varnostniki skupaj z drugimi potisnili iz sobe, ozmerjal z besedami: "To je pa res velika prednost. Več inflacije. Kakšen neumen pasji sin!"

Novinar sprva ni vedel, da je predsednik te besede namenil njemu, šele ko je odšel iz sobe, je preveril svoj telefon in videl, da držijo. Sprva ni bil preveč presenečen, je pa kasneje prejel klic predsednika Bidna, ki mu je zagotovil, da ni mislil ničesar osebnega in da je s klicem le želel razčistiti zadevo. Predsednik se je s stalnim dopisnikom iz Bele hiše Doocyjem strinjal tudi glede tega, da bo še naprej spraševal drugače od drugih.

Doocy pa ni dolgo ostal slabe volje in se je pošalil z novinarskim kolegom. "Hej, Sean, svet je na robu tretje svetovne vojne in pri vsem, kar se dogaja, cenim, da si je predsednik vzel nekaj minut za klic," je Doocy položaj in domnevno opravičilo pojasnil kolegu Hannityju. Biden je novinarjem poročal tudi o telefonskih pogovorih z evropskimi voditelji zaradi ukrajinske krize in poudaril "popolno soglasje" med njimi.

Naklonjenost medijev do predsednika upada

Konservativni mediji pa so Bidnu vse bolj nenaklonjeni. Z naraščanjem njegovih neuspehov in nepriljubljenosti med prebivalstvom se ta prepad le še povečuje, še poroča Fox News.

Podobno je ameriški predsednik le dan prej Foxovo novinarko Jacqui Heinrich, ki je vprašala, zakaj čaka na prvo potezo ruskega predsednika Vladimirja Putina, grobo zavrnil z odgovorom: "Kakšno neumno vprašanje."