Ena od bolj znanih slovenskih nasprotnic nošnje zaščitnih mask in cepljenja proti bolezni covid-19, ki se je pretekli konec tedna zaradi snemanja z mobilnim telefonom in neizpolnjevanja pogoja PCT zapletla v razbeljeno prerekanje z varnostnikom , je za širjenje lastne proticepilske propagande danes uporabila samomor učenke ene od slovenskih osnovnih šol.

Nasprotnica ukrepov, ki je v zadnjih mesecih postala znana po tem, da z mobilnim telefonom snema dogajanje pred cepilnimi centri ter zaslišuje tam zaposlene zdravstvene delavce in osebe, ki prihajajo na cepljenje, je na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook danes zapisala: "Srce mi krvavi ... naši otroci umirajo zaradi fašističnih ukrepov. Zato vladi sporočam: dovolj je."

Zraven je pripela in s tem javno objavila obvestilo, ki so ga z ene od slovenskih osnovnih šol danes poslali staršem in skrbnikom učencev. V dokumentu so sporočili, da je ena od učenk osnovne šole storila samomor.

Nasprotnica cepljenja je obvestilo, ki je bilo namenjeno obveščanju staršev in skrbnikov učencev osnovne šole, objavila javno, da ga lahko preberejo vsi. Dokument delijo in z njim svoje argumente podpihujejo tudi nekateri drugi slovenski proticepilci. Foto: Siol.net

Namen objave je seveda jasen: igrati na čustva podobno mislečih sledilcev, gospa jih ima na Facebooku skoraj tri tisoč, in zelo tragičen dogodek izkoristiti za nadaljnjo demonizacijo epidemioloških ukrepov.

Namen objave je dosežen: gnev in žalost usmerjena v učitelje, ravnatelje, vlado. Razstrelili bi parlament.

Odzivi na zapis gospe, ki je po poklicu sicer prodajalka oblačil, na televiziji, so bili pričakovani. V komentarjih objave, teh se je v dveh urah nabralo prek sto, je pripisovanje krivde učiteljem, ravnateljem, maskam, cepljenju, drugim ukrepom, staršem, vladi.

Oglasil se je celo nekdanji slovenski nogometni reprezentant Marinko Galič, ki je zapisal, da bo, če se to zgodi njegovemu sorodniku, razstrelil parlament.

V Sloveniji po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje samomor vsako leto v povprečju stori dvajset otrok in mladostnikov. Podatek sicer velja za leto 2009, ko je NIJZ nazadnje opravil obširno raziskavo. V zadnjih letih naj bi se, glede na podatke Inštituta za socialno varstvo, stanje na tem področju nekoliko izboljšalo.



Če ste v duševni stiski in potrebujete pogovor, se obrnite na starše, skrbnike, učitelje ali pokličite na 116 123 (Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik, dosegljiv 24 ur na dan) ali 116 111 (TOM – telefon za otroke in mladostnike, dosegljiv vsak dan med 12. in 20. uro)