Biden: Izrael, zaščitite civiliste! #vŽivo

Poudarki dneva:



8.14 Našli so truplo talca, ki ga je Hamas ugrabil na festivalu

Izraelske obrambne sile so sporočile, da so vojaki IDF našli posmrtne ostanke talca Elija Toledana, ki so ga teroristi 7. oktobra odpeljali z glasbenega festivala Supernova v bližini kibuca Re'im.

Elia Toledano, a 28 year old fun-loving Israeli who was taken hostage by Palestinian terrorists from the Nova music festival on October 7 has been found in Gaza.



Elia was murdered.



He was friends with Mia Schem, who was also kidnapped and held hostage but released during the… pic.twitter.com/N6D1pnx7zQ — Marina Medvin 🇺🇸 (@MarinaMedvin) December 15, 2023

Truplo 28-letnega Toledana so med izraelsko vojaško operacijo odkrili v Gazi. V Izraelu so ga identificirali in obvestili njegovo družino. Ni znano, kako in kdaj je umrl.

Na festivalu je bilo ubitih okoli 360 ljudi, še 36 pa jih je bilo vzetih za talce. Menijo, da je v Gazi ostalo 134 talcev in da vsi niso živi.

Začasno premirje od 24. novembra do 1. decembra je privedlo do izpustitve 105 civilnih talcev, izraelskih žensk in otrok ter tujih državljanov, ki jih je zadrževal Hamas. Pred začasnim premirjem in izpustitvijo talcev konec novembra so osvobodili štiri talce, enega pa so rešili vojaki.

Našli so še trupla drugih petih talcev. Izraelske obrambne sile so potrdile smrt približno 20 tistih, ki jih še vedno zadržuje Hamas, pri čemer so se sklicevale na nove obveščevalne podatke in odkritja vojakov, ki delujejo v Gazi.

Toledano je bil na festivalu Supernova s ​​prijateljico Mijo Schema, ki so jo 1. decembra izpustili v okviru dogovora o začasni prekinitvi ognja. Schemova je bila med napadom ustreljena v roko, po izpustitvi pa je njena teta povedala, da jo je v ujetništvu operiral palestinski veterinar.

Po besedah ​​prič so Toledana nazadnje videli s Schemo zgodaj zjutraj 7. oktobra na zabavi.

7.21 Biden: Izrael, zaščitite civiliste!

"Želim, da se osredotočijo na reševanje življenj civilistov, ne da bi ustavili pregon Hamasa, ampak da bi bili previdnejši," je dejal Biden ob robu dogodka blizu Washingtona.

Njegov svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je v četrtek v Izraelu pozval oblasti, naj v bližnji prihodnosti zmanjšajo intenzivnost ofenzive. Izraelski obrambni minister Joav Galant je sicer pred tem napovedal, da bi lahko vojna trajala še več mesecev.

Tiskovni predstavnik Bele hiše John Kirby je v četrtek zagotovil, da Washington ne narekuje pogojev Izraelu in da je tudi časovnica, o kateri je govoril Galant, v skladu s preteklimi napovedmi Izraela.

Ni pa želel razkriti podrobnosti glede tega, koliko časa bi lahko vojna še trajala, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Mislim, da lahko razumete, da je zadnja stvar, ki bi jo želeli storiti, telegrafirati Hamasu, s čim se bo verjetno soočil v prihodnjih tednih in mesecih," je dejal Kirby.

Medtem je višji predstavnik palestinskega gibanja Hamas za dpa dejal, da še vedno potekajo resni pogovori o prekinitvi ognja v Gazi in da ne bo novih izmenjav ujetnikov, dokler ne bo premirje stopilo v veljavo.

Foto: Reuters