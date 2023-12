Skrb vzbujajoče razmere v Gazi #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



Ministrstvo za zdravje v Gazi, ki ga vodi skrajno palestinsko gibanje Hamas, je danes sporočilo, da je zmanjkalo cepiv za otroke, in mednarodno skupnost pozvalo k njihovi dobavi. Pri tem ni pojasnilo, natanko katerih cepiv je zmanjkalo, je pa posvarilo pred katastrofalnimi posledicami za zdravje v enklavi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Koordinatorka ZN za dobavo humanitarne pomoči na palestinska ozemlja Lynn Hastings je dejala, da Sklad ZN za otroke (Unicef) preučuje pomanjkanje cepiv za otroke. "Cepiva so ena od ključnih stvari, ki jih poskušamo pripeljati v Gazo, da bi lahko nadaljevali kampanjo cepljenja," je dodala.

Tudi generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Ghebreyesus je v nedeljo opozoril, da ima izraelsko obstreljevanje Gaze katastrofalne posledice za zdravje, saj z okrnjenimi zmogljivostmi deluje le 14 od 36 bolnišnic, od katerih sta le dve na severu palestinske enklave. Ob tem je poudaril, da so razmere izjemno skrb vzbujajoče in da je tveganje za poslabšanje zdravstvenih razmer še toliko večje zaradi bližajoče se zime.

Po navedbah WHO je skupno na razpolago le 1.400 od 3.500 bolnišničnih postelj, v dveh bolnišnicah na severu Gaze pa je nastanjenih trikrat več ljudi od dejanskih zmogljivosti. WHO je od začetka izraelskega obstreljevanja Gaze po Hamasovem napadu na Izrael 7. oktobra zabeležila več kot 449 napadov na zdravstvene ustanove v Gazi in na okupiranem Zahodnem bregu.

14.26 Von der Leynova podprla sankcije proti radikalnim izraelskim naseljencem

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Evropskem parlamentu obsodila nasilje ekstremističnih izraelskih naseljencev nad Palestinci in pozvala k uvedbi sankcij proti njim. Španski premier Pedro Sanchez, čigar država zaključuje šestmesečno predsedovanje Svetu EU, pa je znova pozval k takojšnji vzpostavitvi premirja v Gazi.

"Palestinci zaradi naraščajočega nasilja skrajnih naseljencev zelo trpijo. To spodkopava možnosti za trajen mir in bi lahko še povečalo regionalno nestabilnost," je von der Leynova danes dejala v Evropskem parlamentu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Podprla je sankcije proti vpletenim v napade na okupiranem Zahodnem bregu. Po njenih besedah to nasilje nima nobene zveze z bojem proti palestinskemu gibanju Hamas in se mora končati.

Španski premier Sanchez, ki je bil v zadnjem času eden glasnejših kritikov Izraela med evropskimi politiki, je medtem v nagovoru evropskim poslancem danes znova pozval k prekinitvi ognja v Gazi. "Dovolj pomeni dovolj, pobijanje nedolžnih civilistov in bombardiranje se mora nemudoma končati," je dejal.

Po obljubah von der Leynove o neomajni podpori Izraelu po začetku spopadov s Hamasom 7. oktobra je Evropska unija v zadnjem času zavzela nekoliko odločnejše stališče do Izraela. Možnost uvedbe sankcij proti nasilnim izraelskim naseljencem je v ponedeljek že omenil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Takšen ukrep bi voditelji držav članic EU lahko sprejeli na prihajajočem vrhu, ki se začne v četrtek, vendar bi moralo uvedbo sankcij proti izraelskim naseljencem podpreti vseh 27 članic unije, med katerimi glede odnosa do Izraela obstajajo nestrinjanja, navaja AFP.

To je med drugim ponazorilo tudi nedavno glasovanje o predlogu resolucije v Generalni skupščini ZN, ki zahteva takojšnjo prekinitev ognja v Gazi. Resolucija je bila potrjena s 153 glasovi za, desetimi proti in 23 vzdržanimi. Med slednjimi je bilo sedem članic EU – Bolgarija, Nemčija, Madžarska, Italija, Nizozemska, Romunija in Slovaška, proti pa sta glasovali Avstrija in Češka.

11.55 V izraelskem napadu na cilje v Libanonu najmanj ena smrtna žrtev

V izraelskem napadu na cilje v Libanonu ob meji z Izraelom je bil preteklo noč ubit najmanj en človek, je danes poročala libanonska tiskovna agencija NNA. V napadu je bila po njenih navedbah uničena tudi vsaj ena stanovanjska stavba. Izraelske sile so pred tem sporočile, da so iz zraka napadle položaje proiranskega gibanja Hezbolah v Libanonu.

Hezbolah je sicer danes sporočil, da je izgubil borca, a pri tem ni navedel, kje in kdaj je bil ubit. Medtem naj bi izraelska vojska davi obstreljevala kraj Blida na jugovzhodu Libanona blizu meje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pred poročilom NNA je izraelska vojska sporočila, da je z letalstvom napadla položaje Hezbolaha v Libanonu. Po njenih navedbah so bile tarče izstrelišče raket in druga vojaška infrastruktura, od koder so bile na Izrael izstreljene rakete in minometni izstrelki.

Dodala je, da so izraelska letala v odgovor na obstreljevanje napadla tudi položaje oboroženih skupin v Siriji.

Od napada palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra med izraelsko vojsko in oboroženimi skupinami v Libanonu, med njimi Hezbolahom, na obmejnem območju pogosto poteka obstreljevanje, ki je doslej terjalo smrtne žrtve na obeh straneh. Gre za najhujšo zaostritev spora med Izraelom in Libanonom od druge libanonske vojne leta 2006.

Izraelska vojska ob tem redno obstreljuje tudi cilje v Siriji, katere del od leta 1967 tudi okupira. Napadi so usmerjeni zlasti na skupine, ki jih podpirajo Iran in med katere spada tudi Hezbolah.

9.54 Izrael naj bi začel poplavljati predore Hamasa pod Gazo

Izraelska vojska je začela testno poplavljati predore pod območjem Gaze, ki naj bi jih uporabljalo palestinsko gibanje Hamas, so v torek poročali ameriški mediji. V nekatere predore naj bi napeljali morsko vodo, da bi ugotovili, ali je metoda primerna za obsežnejše uničenje podzemnega sistema. Ta naj bi bil sicer dolg okoli 500 kilometrov.

Izraelska vojska ob tem domneva, da Hamas v predorih zadržuje več talcev, ki jih je zajel med napadom na Izrael 7. oktobra. Po dosedanjih izmenjavah za Palestince, zaprte v izraelskih zaporih, je v rokah gibanja še približno 135 talcev.

Ameriškega predsednika Joeja Bidna so na torkovi novinarski konferenci vprašali o poplavljanju nekaterih delov mreže predorov. Po njegovih informacijah v nobenem od njih ni talcev, vendar je opozoril, da tega ne ve zagotovo.

Zamisel o poplavljanju predorov pod Gazo, ki naj bi jih uporabljal Hamas, je pred kratkim izpostavil načelnik generalštaba izraelske vojske Herzi Halevi. Gibanje naj bi uporabljalo tudi nekatere predore in bunkerje, ki jih je med zasedbo ozemlja pred desetletji zgradila izraelska vojska, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Število ubitih izraelskih vojakov v Gazi je medtem naraslo na 115, je danes sporočila izraelska vojska. Po njenih navedbah je v torek v spopadih na severu enklave umrlo deset vojakov, kar za izraelsko stran predstavlja najsmrtonosnejši dan od začetka ofenzive konec oktobra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na drugi strani je po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje v Gazi doslej življenje izgubilo okoli 18.400 Palestincev, večinoma žensk in otrok.

9.22 V incidentu v Gazi ubitih sedem izraelskih vojakov

Sedem izraelskih vojakov, vključno s poveljnikom bataljona, je bilo ubitih v incidentu na severnem območju Gaze, je sinoči sporočila izraelska vojska (IDF). Med mrtvimi je bil tudi podpolkovnik Tomer Grinberg, poveljnik 13. bataljona elitne Golanske brigade, je sporočila vojska.

Gre za enega najsmrtonosnejših incidentov od začetka izraelske kopenske invazije na Gazo, vendar vojska podrobnosti ni objavila. Še en vojak je bil včeraj ubit v ločenem incidentu v Gazi, s čimer se je število izraelskih vojakov, ubitih na območju Gaze, povzpelo na 112, je sporočila vojska.

V Gazi je bilo med izraelskimi napadi od 7. oktobra ubitih najmanj 18.412 ljudi, je včeraj sporočilo ministrstvo za zdravje Gaze, ki ga vodi Hamas.

6.54 Zaveznice pritiskajo na Izrael zaradi vojne v Gazi

Izrael je pod vse večjim pritiskom svojih zaveznic zaradi vojne na območju Gaze. Med najglasnejšimi so ZDA, ki veljajo za glavno podpornico Izraela, zdaj pa so kritične, češ da je Izraelsko bombardiranje Gaze kot odgovor na napade skrajnega gibanja Hamas neselektivno. Avstralija, Kanada in Nova Zelandija pa so pozvale k prekinitvi ognja.

Pritiski so se okrepili ob tem, ko je Generalna skupščina Združenih narodov v torek z veliko večino podprla nezavezujočo resolucijo, ki zahteva takojšnjo humanitarno prekinitev ognja na opustošenem ozemlju.

Po najnovejših podatkih ministrstva za zdravje na območju Gaze pod nadzorom Hamasa je bilo v palestinski enklavi doslej ubitih več kot 18.400 ljudi, večinoma žensk in otrok. Ministrstvo je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočilo, da je bilo v zadnjem valu izraelskih napadov iz zraka na tem ozemlju ubitih še najmanj 50 ljudi.

Ameriški predsednik Joe Biden je na predvolilnem dogodku v Washingtonu v torek dejal, da je Izrael po napadu Hamasa podprla večina sveta. "Vendar pa so začeli izgubljati to podporo zaradi neselektivnega bombardiranja," je poudaril. Kasneje je na novinarski konferenci svoje pripombe omilil in znova poudaril, da ZDA podpirajo Izrael, a dejal, da je varnost nedolžnih Palestincev še vedno zelo skrb vzbujajoča.

Washington že več tednov poziva Izrael, naj bolje poskrbi, da v Gazi ne bo civilnih žrtev.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se z Bidnom ne strinjata glede upravljanja območja Gaze po koncu vojne s Hamasom, kar po poročanju AFP kaže na neobičajno razhajanje med zaveznicama.

Voditelji Avstralije, Kanade in Nove Zelandije, ki prav tako veljajo za zaveznice Izraela, pa so pozvali k prekinitvi ognja. Kot so v skupni izjavi zapisali avstralski premier Anthony Albanese, predsednik kanadske vlade Justin Trudeau in novozelandski premier Christopher Luxon, cena prizadevanj za uničenje Hamasa ne sme biti nenehno trpljenje palestinskih civilistov. Izrazili so tudi zaskrbljenost zaradi zmanjševanja varnega prostora za civiliste v Gazi.

6.42 Slovenija v Generalni skupščini ZN pozvala k takojšnjemu humanitarnemu premirju v Gazi

Predstavnica Slovenije je v torek po sprejetju resolucije Generalne skupščine ZN o Gazi v obrazložitvi glasu za resolucijo povedala, da je humanitarno premirje edini način za konec človeškega trpljenja, fizičnega uničenja ter kolektivne travme v Izraelu in na zasedenih palestinskih ozemljih.

Generalna skupščina ZN je s 153 glasovi za, desetimi proti in 23 vzdržanimi potrdila predlog resolucije arabskih držav, ki zahteva takojšnjo prekinitev ognja v Gazi. Za resolucijo je glasovala tudi Slovenija, ki je podprla tudi dva neuspešna amandmaja Avstrije in ZDA z obsodbo Hamasa.

Resolucija generalne skupščine zahteva takojšnjo humanitarno prekinitev ognja v Gazi, ponavlja zahtevo vsem stranem, da morajo spoštovati mednarodno pravo, še posebej glede zaščite civilistov, zahteva takojšnjo izpustitev vseh talcev in humanitarni dostop.

Avstrija je pred glasovanjem predlagala, da se v besedilu posebej opredeli zahteva po izpustitvi vseh talcev Hamasa, ZDA pa amandma, ki je izrecno obsodil teroristične napade Hamasa na Izrael 7. oktobra. Nobeden ni dobil zadostne dvotretjinske podpore.

Države članice ZN so po potrditvi resolucije utemeljile svoje glasove. Namestnica slovenskega veleposlanika pri ZN Saša Jurečko je izrazila podporo generalnemu sekretarju ZN Antoniu Guterresu in celotni organizaciji, obsodila napad Hamasa na Izrael in pozvala k brezpogojni izpustitvi vseh talcev.

Vendar pa je dodala, da je to, čemur je svet priča v Gazi, jasna kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic. Slovenija po njenih besedah ostaja zaskrbljena tudi zaradi nasilja izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu in najav širitev naselbin, kar spodkopava obete za pravičen mir.

Izrazila je sožalje zaradi smrti številnih humanitarnih delavcev in polno podporo Slovenije Organizaciji za pomoč palestinskim beguncem UNRWA.

Slovenija globoko obžaluje, da se varnostni svet ne zmore spopasti s krizo, čeprav bi moral podpreti neoviran dostop humanitarne pomoči v Gazo. Na koncu je ponovila podporo Slovenije vsem pobudam za utrjevanje mirovnega procesa in čim hitrejši sklic mirovne konference.

Proti resoluciji so med drugim pričakovano glasovale ZDA, predstavnik Izraela pa jo je označil za farso in kritiziral vse države, ki so jo podprle.