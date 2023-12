Ali ta mož pozna skrivnost, kako uničiti Hamas?

"Hamas mora oditi. To je tudi soglasje med izraelsko levico. Ni pa enotnega mnenja o tem, ali so ukrepi izraelske vlade pravi. V življenju sem bil priča več bombnim napadom na Gazo in po tem se je Hamas samo še okrepil. Vsakega otroka v Gazi, ki je izgubil družino v izraelskih napadih, bo Hamas prostovoljno rekrutiral," je dejal Tomer Dotan-Dreyfus v pogovoru za nemški medij Frankfurter Rundschau.

Predlog, kako narediti Hamas za nepomemben

Prepričan je, da je Hamas ideja, ki je ni mogoče uničiti z bombami. Njegov predlog je naslednji: "Ko Gaza ne bo več okupirana, ko ne bodo več streljali na tamkajšnje prebivalce, ker gredo na ribolov. Ko bo celo mednarodno letališče spet obstajalo – ko bodo ljudje spet lahko vsaj na pol živeli v Gazi, se bodo Palestinci obrnili stran od Hamasa. Od ideje Hamasa! In to je veliko bolj radikalno, kot če bi bil Hamas vojaško poražen."

Na vprašanje, ali bo vlada Benjamina Netanjahuja politično preživela vojno, je Dotan-Dreyfus odgovoril: "Težko je reči. Ta vlada je pred 7. oktobrom poskušala uničiti demokracijo v Izraelu. Zaradi njene načrtovane reforme pravosodja je prišlo do ogromnih protestov, ki so skoraj pripeljali do državljanske vojne. Zdaj je vojno stanje. In medtem ko se vsa država ukvarja z Gazo, skuša vlada izredne razmere izkoristiti za tiho sprejemanje reforme pravosodja. Res nisem prepričan, ali bo država po vojni še vedno demokratična."

Tomer Dotan-Dreyfus se je rodil v Haifi v Izraelu leta 1987. Zdaj živi v Berlinu. Je pisatelj, pesnik in prevajalec. Piše v hebrejščini in nemščini. Foto: Guliverimage

Bo Izrael po vojni drugačen?

Pisatelju se tudi zdi nenavadno zatrjevanje Nemčije, da stoji ob Izraelu oziroma da podpira Izrael (We stand with Israel). "Kateri Izrael podpira? /…/ Izrael po vojni bo zagotovo drugačen kot pred vojno. Bo Nemčija še vedno stala ob strani Izraelu, če bo ta postal avtokratska, avtoritarna država? In če bo večina prebivalstva proti vladi - kot je trenutno - koga bo podpirala Nemčija? Nacionalno državo Izrael ali izraelske državljane?"