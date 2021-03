Biden: Če obtožbe o spolnem nadlegovanju držijo, mora Cuomo odstopiti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek dejal, da bi moral guverner zvezne države New York Andrew Cuomo odstopiti s položaja, če bo preiskava potrdila resničnost navedb o spolnem nadlegovanju žensk. To je prvi Bidnov odziv na škandal, v katerega je vpleten newyorški demokratski guverner.

Newyorška pravosodna ministrica Letitia James je prejšnji teden imenovala ekipo pravnikov, ki bodo vodili preiskavo očitkov, da naj bi newyorški guverner Andrew Cuomo nadlegoval ženske s komentarji, dotikanji in poljubi. 63-letni guverner vse obtožbe zanika in obljublja, da bo sodeloval s preiskovalci, poroča STA.

Biden: Če so navedbe resnične, bi moral Cuomo odstopiti

Ameriški predsednik Joe Biden je za ameriško televizijo ABC dejal, da bi moral Cuomo odstopiti, če bo preiskava potrdila resničnost navedb žensk, med katerimi so večinoma njegove nekdanje podrejene sodelavke. "Mislim, da ga bodo v tem primeru tudi sodno preganjali," je dejal Biden. Dodal je, da bi morali ženskam, ki pridejo na dan z obtožbami o spolnem nadlegovanju, verjeti, ne pa iz njih delati grešnih kozlov. Menil je še, da je treba vsako obtožbo preiskati.

63-letni newyorški guverner Andrew Cuomo vse obtožbe zanika in obljublja, da bo sodeloval s preiskovalci. Foto: Reuters

Prejšnji teden sta Cuoma med drugimi k odstopu pozvala tudi oba newyorška zvezna senatorja, vodja večine Chuck Schumer in Kirsten Gillibrand. Preiskavo obtožb pred ustavno obtožbo je sprožil tudi državni kongres New Yorka. Pod plazom očitkov o neprimernem obnašanju do žensk se je pred lanskimi ameriškimi predsedniškimi volitvami znašel tudi Biden. Nekdanja sodelavka v senatu ga je leta 1993 celo obtožila spolnega napada. Med lansko kampanjo ga je obtoževala spolnega nadlegovanja, a zadeva pred sodiščem nikoli ni dobila sodnega epiloga.