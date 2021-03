Guverner zvezne države New York: Na noben način ne bom odstopil

Guverner ameriške zvezne države New York Andrew Cuomo je v nedeljo odločno zavrnil pozive k odstopu zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju žensk in napačne statistike o mrtvih varovancih domov za starejše zaradi novega koronavirusa. K odstopu ga je pozvala demokratska voditeljica newyorškega senata Andrea Stewart-Cousins.

Predsednik predstavniškega doma državnega kongresa Carl Heastie je sporočil, da je napočil čas za guvernerja, da resno razmisli, ali še lahko učinkovito dela za Newyorčane. Demokratski guverner Cuomo se je do sobote soočal z očitki treh žensk, da jih je spolno nadlegoval, nato sta ga obtožili še dve, ki sta nekoč prav tako delali zanj, navaja STA.

"Vsak dan pride na dan nova obtožba, ki odvrača pozornost od vladnega dela. New York je sredi pandemije in se sooča z njenimi posledicami. Guverner mora v dobro države odstopiti," je sporočila voditeljica newyorškega senata, potem ko je Cuomo dejal, da bi bil odstop nedemokratičen.

"Na noben način ne bom odstopil"

"Na noben način ne bom odstopil. Ne morejo odpraviti volje ljudi, volitev. Izvolili so me Newyorčani, niso me izvolili politiki," je dejal Cuomo in voditeljici senatne večine odgovoril, da se ga bodo lahko znebili le z ustavno obtožbo, poroča STA.

Cuomo je dejal, da bo naslednjih šest mesecev odločilo, kako uspešno se bo New York izvlekel iz pandemije covid-19, zato ne bo dopustil odvračanja pozornosti. Poleg tega mora država v treh tednih še sprejeti proračun in cepiti 15 milijonov Newyorčanov.

Obtožbe o spolnem nadlegovanju zanika

Guvernerjeva javna podpora je prizadeta zaradi zavračanja objave resnične statistike o mrtvih v domovih za ostarele. Cuomovo ministrstvo za zdravstvo je prikazovalo nižje številke od dejanskih. Potem pa so se začele vrstiti obtožbe o spolnem nadlegovanju, ki jih guverner odločno zanika in med drugim pravi, da je mladim podrejenim sodelavkam želel biti mentor, še poroča STA.