CNN odpustil enega od svojih paradnih voditeljev

Pri CNN so odpustili voditelja Chrisa Cuoma, ker je aktivno pomagal svojemu bratu, nekdanjemu guvernerju New Yorka Andrewu Cuomu, pri obrambi pred obtožbami o spolnem nadlegovanju.

Televizija CNN je ta teden najprej suspendirala, v soboto pa odpustila voditelja Chrisa Cuoma, enega svojih najbolj prepoznavnih obrazov. Razlog za to so dokumenti pravosodnega ministrstva države New York, ki so bili objavljeni v ponedeljek in ki kažejo, da je bil Chris Cuomo vpleten v obrambo brata Andrewa Cuoma, nekdanjega guvernerja zvezne države New York, obtoženega spolnega nadlegovanja vsaj 11 žensk.

CNN je Chrisa Cuoma (desno) odpustil, ker je svojemu bratu, nekdanjemu guvernerju New Yorka Andrewu Cuomu (levo), pomagal pri obrambi pred obtožbami o spolnem nadlegovanju. Foto: Guliverimage/AP

"Chris Cuomo je bil ta teden suspendiran, medtem pa smo preverili nove informacije o njegovi vpletenosti v obrambo Andrewa Cuoma," so v soboto sporočili s CNN. Kot so pojasnili, je dokumente o Cuomovi vpletenosti preverila "priznana odvetniška pisarna", ki je odkrila "nove informacije", zaradi katerih so ga takoj odpustili. Preiskavo bodo še nadaljevali, so dodali.

Oglasil se je tudi Chris Cuomo. "Nisem hotel, da se moje sodelovanje s CNN konča na ta način," je zapisal v sporočilu za javnost in poudaril, da je vse o tem primeru že pojasnil. V preteklih dneh je namreč trdil, da s svojim ravnanjem ni kršil pravil CNN.

Po navedbah v dokumentih pravosodnega ministrstva države New York naj bi sicer 51-letni voditelj med drugim pritiskal na svoje vire, naj mu posredujejo informacije o ženskah, ki obtožujejo brata, in to potem posredoval v guvernerjev štab. Sodeloval je tudi pri sestavljanju odgovorov na obtožbe.

