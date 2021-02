Nekdanja sodelavka Cuoma obtožuje spolnega nadlegovanja

Guverner Andrew Cuomo se v newyorškem kongresu sooča z vedno glasnejšimi pozivi k odstopu, ker je njegova vlada objavljala napačne številke o številu mrtvih v domovih za starejše zaradi covid-19 in selila okužene varovance iz bolnišnic nazaj v domove, poroča STA. Cuoma so sicer kritiki nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa lani izpostavljali kot primer dobrega voditelja v času pandemije covid-19.

Cuomova nekdanja sodelavka Lindsey Boylan je o guvernerjevem nadlegovanju prvič spregovorila pred dvema mesecema, vendar pa ni objavila nobenih podrobnosti. Zdaj jih je objavila v članku na spletni strani Medium. Po njenem decembrskem tvitu, da jo je spolno nadlegoval, je Cuomo dejal, da obtožbe enostavno niso resnične in zatrdil, da se je vedno boril za pravice žensk, da pridejo na dan z obtožbami o neprimernem obnašanju.

Cuomova nekdanja sodelavka zatrjuje, da je guverner nadlegoval več žensk

Boylanova je demokratka, ki se poteguje za položaj predsednice občine Manhattan. Za objavo podrobnosti se je odločila, ko je državni kongresnik Ron Kim prejšnji teden Cuoma in njegove ljudi javno obtožil ustrahovanja in nadlegovanja. Pred tem je Kim kritiziral Cuomovo vodenje ameriške zvezne države v času pandemije.

Cuomo naj bi ustvaril kulturo trajnega spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, pri čemer naj bi se nesramno izražal o telesni teži sodelavk in se norčeval iz njihovih razmerij. Boylanova trdi, da sta ji dve nekdanji Cuomovi sodelavki priznali, da ju je prav tako spolno nadlegoval, vendar pa ju ni identificirala.

Guverner New Yorka Andrew Cuomo se v newyorškem kongresu sooča z vedno glasnejšimi pozivi k odstopu zaradi ravnanj njegove vlade v času epidemije covid-19. Foto: Reuters

Boylanova trdi, da naj bi se Cuomovo nadlegovanje začelo kmalu za tem, ko je začela delati v njegovem kabinetu. Dejala je še, da je zdaj jezna sama nase, ker je bila tako dolgo tiho, vendar pa naj v New Yorku, ki ga obvladujejo demokrati na čelu s Cuomom, ne bi imela druge izbire. Leta 2018 se je sicer odločila za zamenjavo službe. S tem naj bi pred tem odlašala, ker je vedela, da jo bodo guvernerju zvesti sodelavci napadali, kar se je tudi zgodilo. Po njenem odhodu so trdili, da je bila nesramna in zadirčna do sodelavcev.

"Spolno nadlegovanje na delovnem mestu se ne sme tolerirati," je sedaj v odzivu dejal demokratski predsednik predstavniškega doma državnega kongresa Carl Heastie. Demokratska voditeljica senatne večine Andrea Stewart Cousins pa je obtožbe Boylanove označila kot zelo skrb vzbujajoče. Cuomo je bil pred pandemijo v New Yorku najbolj znan po tem, da je kot guverner ustanovil posebno komisijo za preiskavo korupcije, a jo hitro ukinil, ko je preiskava zadela ob njegove politične zaveznike.