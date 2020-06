Voditelj je postal "cuomoseksualec" #video

Ellen DeGeneres svojo pogovorno oddajo zaradi epidemije koronavirusa snema od doma. Tokrat je prek videoklica govorila z voditeljem, komikom in političnim komentatorjem Trevorjem Noahom, ki pravi, da se trudi čim manj spremljati dnevna poročila. "Mislim, da je pomembno ohranjati pozitivno perspektivo. Poročila spremljam toliko, da ostajam informiran, a jih skušam predelati in jih v svoji oddaji ljudem predstaviti na način, ki sporoča, da ni vse slabo," pravi voditelj satirične oddaje The Daily Show with Trevor Noah.

Ellen je sicer zanimala tudi nova oznaka, ki si jo je nadel. Noah se je namreč oklical za "cuomoseksualca", ki je termin, ki označuje podpornike newyorškega guvernerja Andrewa Cuoma in njegovega brata. "Navdihujoče je videti takega voditelja, kot je Cuomo. Mislim, da je zelo vpliven, informiran. Ko sem na spletu videl, da so ženske pisale o tem, da se vanj zaljubljajo, sem se lahko samo strinjal in dodal, da bi morali vsi postati cuomoseksualci. Lepo je videti nekoga, ki je tako povezan z ljudmi, ki se zaveda, da služi ljudem. Vsakemu, ki je v času krize to ozavestil, lahko samo zaploskam," je povedal.

Utrinek pogovora Ellen s Trevorjem Noahom si lahko ogledate v spodnjem videu, več pa ne zamudite na Planetu ob 13:10:

