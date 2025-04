Besede papeža Frančiška, ki jih svet ne bo nikoli pozabil

Papež Frančišek, ki je danes umrl v starosti 88 let, je bil med drugim znan po izražanju številnih stališč, ki so pogosto pomenila odmik od katoliškega tradicionalizma in s katerimi je občasno razburil vernike, ki zagovarjajo bolj konservativne (krščanske) vrednote. Zbrali smo nekaj najbolj znanih izjav papeža Frančiška v njegovem 12-letnem obdobju papeževanja.

Papež Frančišek je imel rad šport, predvsem nogomet

"Kdo sem jaz, da bi sodil?"

O odnosu Katoliške cerkve do skupnosti LGBT in njene vključenosti v družbo, 2013

"Vojna je norost. Prosim, ustavite se in poglejte to krutost."

O ruskem napadu na Ukrajino, 2022

"Ni 'napredno', če poskušamo reševati težave z izničevanjem človeškega življenja."

O konfliktih v svetu, Evangelii Gaudium, 2013

"Mislim, da je najmočnejši tisti, ki pogleda situacijo, pomisli na ljudi ter ima pogum dvigniti belo zastavo in se pogajati."

O oboroženih spopadih v svetu, 2024

"Migranti niso nevarnost - oni so ljudje v nevarnosti."

O dogajanju med migrantsko krizo, 2016

Papež Frančišek je bil zaradi svojih izjav, v katerih je zagovarjal migrante iz Afrike in z Bližnjega vzhoda, ki so nezakonito prečkali meje evropskih držav, večkrat tarča kritik vernikov, ki so zagovarjali oziroma zagovarjajo protimigrantsko politiko. Foto: Reuters

"Naš skupni odziv se lahko izrazi s štirimi glagoli: sprejeti, zaščititi, spodbujati in vključiti."

O odzivu Evrope in drugih delov sveta na migracije, 2017

"Ne živimo bolje, če bežimo, se skrivamo, nočemo deliti ali se zapiramo v lastno udobje."

O sodobnih navadah, Evangelii Gaudium, 2013

"Zemlja, naš skupni dom, vedno bolj spominja na ogromno kopico umazanije."

O (ne)skrbi za okolje, 2015

"Ne smemo pozabiti na resne družbene posledice podnebnih sprememb. Najrevnejši trpijo najhujše posledice."

O podnebnih spremembah, 2015

"Potrošništvo nas je navadilo metati stran. A metati hrano stran je kot krasti ubogim."

O potrošništvu in kapitalizmu med mašo v Vatikanu, 2013

"Ravnodušnost je nevarna. Ne glede na to, ali je nedolžna ali ne, je vselej nevarna."

O ravnodušnosti med nagovorom mednarodnim diplomatom, 2016

"Ne živimo v obdobju sprememb, temveč v spremembi obdobja."

O aktualnem dogajanju v svetu, 2016

Na cerkvenem področju so poznavalci dosežke papeža Frančiška strnili v sedem glavnih točk: dialog in sinodalnost, pastoralno spremljanje ponovno poročenih in LGBT-katoličanov, dosledna življenjska etika, zaostritev doktrine o smrtni kazni, zaostritev teorije pravične vojne, stvarjenje in ekologija ter omejevanje nereformirane latinske maše. Foto: Reuters

"Molite za lačne. Nato jih nahranite. Tako deluje molitev."

O tem, da molitev ne pomeni zgolj obreda, temveč ji morajo slediti tudi dejanja. Večkrat objavljeno v različnih intervjujih in izjavah.

"Ne smemo verjeti, da smo središče sveta in da imamo vedno prav."

O ponižnosti in sprejemanju drugih mnenj, 2013

"Malo usmiljenja naredi svet manj hladen in bolj pravičen."

O tem, kako bi lahko ljudje bolje sobivali, 2013

"Da spremenimo svet, moramo biti dobri do tistih, ki nam tega ne morejo povrniti."

Objava na družbenem omrežju X, 2013