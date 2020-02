Bernie Sanders pometel s konkurenco. Vodstvo demokratske stranke zaskrbljeno.

Po nepopolnih podatkih se je na drugo mesto uvrstil nekdanji podpredsednik ZDA Joseph Biden. Sledijo župan iz Indiane Pete Buttigieg, senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren, milijarder Tom Steyer in senatorka slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar, piše STA.

Svarilo pred neprilagodljivo ideološko revolucijo

Skoraj vsi so Nevado že zapustili. Klobucharjeva je doma v Minnesoti trdila, da je njena kampanja presegla pričakovanja in zagotovila, da bo z njo nadaljevala. Biden je ošvrknil tako Sandersa kot nekdanjega župana New Yorka, milijarderja Michaela Bloomberga, ki v Nevadi ni bil na glasovnicah. "Nisem socialist, nisem denarni mogotec, sem demokrat in ponosen sem na to," je dejal. Buttigieg je Sandersu čestital za zmago, a obenem posvaril Američane pred "neprilagodljivo ideološko revolucijo", ki pušča za seboj večino demokratov, pa tudi Američanov, še piše STA.

Koalicija, ki bo počistila po ZDA

Sanders je zmagi v New Hampshiru in drugemu mestu za Buttigiegom v Iowi dodal zmago v Nevadi, ki v veliko večji meri odseva etnično oziroma rasno raznolikost ZDA. Prvi državi sta bili skoraj povsem beli, v Nevadi pa se je demokratskih zborovanj udeležilo okrog 29 odstotkov Latinoameričanov, deset odstotkov temnopoltih in devet odstotkov Azijcev. "Združujemo ljudi. V Nevadi smo oblikovali večgeneracijsko in večrasno koalicijo, ki bo počistila po ZDA. Dobili bomo te volitve, ker so Američani naveličani predsednika, ki nenehno laže," je dejal 78-letnik v Teksasu, kjer je proslavljal zmago v Nevadi, poroča STA.

Foto: Reuters

Teksas in Kalifornija sta med 14 državami, ki bodo skupaj z Ameriško Samoo ter demokrati v tujini izvedli strankarska zborovanja in volitve na tako imenovani super torek 3. marca. Takrat bo za proporcionalno razdelitev na voljo 1.357 od skupaj 3.979 zaobljubljenih delegatov za demokratsko konvencijo julija v Wisconsinu. Kalifornija jih deli 415, Teksas pa 228.

Kako bodo izbrali Trumpovega nasprotnika

Delegati morajo oddati svoje glasove na konvenciji tistim kandidatom, ki so jih osvojili. Za zmago je potrebnih 1.991 delegatov. Če tega števila do konvencije ne bo uspel zbrati noben od kandidatov, bodo nastopili tako imenovani super delegati, to so strankarski veljaki, ki se lahko odločijo po svoji vesti. Teh je okrog 770. Če bo Sanders vodil in mu bodo na konvenciji super delegati odvzeli zmago, se obeta Trumpova zmaga, saj bodo najbolj zagrizeni Sandersovi demokrati tako kot leta 2016 ostali doma, še piše STA.

Do Nevade je od 87 podeljenih delegatov prepustil le enega nekdanjemu guvernerju Massachusettsa Billu Weldu, republikanci Nevade pa so se odpovedali strankarskim zborovanjem in so podporo vseh 25 delegatov namenili Trumpu. Podobno so se odločili republikanci v Južni Karolini, kjer bodo 29. februarja naslednje strankarske volitve.

V Nevadi se med demokrate proporcionalno razdeli 36 delegatov. Sanders jih je uvodoma dobil najmanj sedem, kar zanj skupaj z Iowo in New Hampshirom nanese šele 28 delegatov.

Panika med demokrati

Vendar pa je bila zmaga v Nevadi dovolj, da je sprožila paniko na demokratom naklonjeni televiziji MSNBC, kjer so jo primerjali s kapitulacijo Francije v drugi svetovni vojni, in ugibali, ali morda ne bi bilo bolje, da Trump še enkrat zmaga, da se Amerika ne premakne preveč v levo, piše STA. Kar je za Američane skrajno levo, je za druge sredinsko, saj Sanders ne zagovarja ničesar bolj "socialističnega" kot splošno javno zdravstvo in zastonj šolanje na javnih univerzah.

Režiser volilnih zmag Billa Clintona James Carville je po Sandersovi zmagi dejal, da je teorija o Sandersovih možnostih za zmago proti Trumpu politični samomor. Sandersu naj bi se zgodilo podobno kot Georgu McGovernu, ki je leta 1972 navduševal levico, nato pa pogorel na volitvah proti Richardu Nixonu. Carville trdi, da to potrjuje vsa politična znanost, čeprav je ta ista znanost leta 2016 trdila, da Trump nima možnosti za zmago, še piše STA.

Po Nevadi na demokratski strani še ni tistega sredinskega demokrata, na katerega bi lahko stavilo vodstvo stranke, da bo ustavil Sandersa. Biden se je slabo odrezal v Iowi in New Hampshiru, Buttigieg se je slabše odrezal v Nevadi, enako tudi Klobucharjeva. Bloomberg se ni izkazal na prvem televizijskem soočenju, ki se ga je udeležil v Nevadi, v tekmo pa vstopa šele na super torek. Warrenova se je začela umeščati malce bolj na sredino, kar ji odžira glasove levice, na sredini pa je že velika gneča, piše STA.

Trump: Kaže, da se je nori Bernie dobro odrezal v Nevadi

Sandersove zmage se je v soboto veselil Trump, ki je tvitnil: "Kaže, da se je nori Bernie dobro odrezal v Nevadi. Ostali delujejo šibko. Čestitam, Bernie, in ne dovoli jim, da ti to vzamejo," je svoj prispevek razdoru med demokrati dodal še Trump, poroča STA.