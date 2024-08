Beograd kosovske Albance obtožil terorističnih groženj

Đurić je za provladno srbsko televizijo Pink danes dejal, da sta veleposlaništvi v preteklih 24 urah prejeli grožnje, da bosta tarči terorističnega napada. Dodal je, da so po trenutnih informacijah grožnje prišle iz "skrajnih separatističnih krogov dela diaspore s Kosova" oziroma "od oseb albanske narodnosti".

"V sodelovanju z drugimi evropskimi varnostnimi organi delamo za to, da preprečimo in odpravimo te grožnje, a to omenjam, ker nekdo iz Prištine že leta sistematično poskuša ustvariti ozračje, v katerem je sprejemljiv napad na vse, kar je srbsko," je dejal.

Pojasnil je, da so zjutraj povišali varovanje nekaterih srbskih diplomatsko-konzularnih predstavništev v Evropi in identificirali najmanj enega pošiljatelja groženj.

Odnosi med Beogradom in Prištino so na dnu

Njegove obtožbe prihajajo v času, ko je dialog med Beogradom in Prištino na mrtvi točki, kosovske oblasti pa po več kot dveh desetletjih napovedujejo vnovično odprtje glavnega mosta čez reko Ibar v Mitrovici na severu Kosova.

Most od leta 1999 deli Mitrovico na severni, večinsko srbski del, in na južni del, kjer živijo večinoma kosovski Albanci. Kosovo in Srbija sta se v okviru dialoga o normalizaciji odnosov že leta 2014 dogovorila o odprtju tega mostu za motorni promet, a se to v praksi ni zgodilo. Tako ostaja simbol medetničnega spora na Kosovu.

Priština je odprtje mostu napovedala po tem, ko je ukinila srbski dinar in zaprla nekatere institucije, ki delujejo v srbskem sistemu. Ob tem poudarja, da je odprtje mostu v skladu s sporazumi iz dialoga in da ga bo odprla v koordinaciji z mednarodnimi partnerji.

Kosovska predsednica Vjosa Osmani je v ponedeljek v pogovoru za mrežo Radio Slobodna Evropa dejala, da bodo odprtje koordinirali z Natovo misijo Kfor, ki zagotavlja varnost mostu. Poudarila pa je, da se o njegovem odprtju ne bodo znova pogovarjali v okviru dialoga s Srbijo. K temu sta Prištino pozvala Evropska unija in Kfor, ki menita, da spada vprašanje v okvir dialoga in da mora biti odločitev o odprtju mostu sprejeta v okviru tega pogajalskega procesa. Odprtja trenutno ne podpirajo niti ZDA, Velika Britanija, Nemčija, Francija in Italija.