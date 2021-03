Belorusija od Litve zahteva izročitev opozicijske voditeljice Tihanovske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belorusija je danes sporočila, da je od Litve zahtevala izročitev voditeljice beloruske opozicije v izgnanstvu Svetlane Tihanovske. V Litvi, kamor se je Tihanovska zatekla zaradi preganjanja kritikov režima Aleksandra Lukašenka, so belorusko zahtevo že zavrnili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Litovski zunanji minister Gabrielius Landsbergis je v odzivu odgovoril, da je njegova država "bila in bo zatočišče za vse demokratične sile, ki jih preganjajo režimi". "Beloruskemu režimu lahko sporočimo samo eno: Pekel bo moral najprej zamrzniti, preden bomo obravnavali vaše zahteve," je še dejal vodja litovske diplomacije, piše STA.

Belorusko generalno tožilstvo je danes sporočilo, da je od Litve zahtevalo izročitev Tihanovske zaradi, kot so navedli "kazenskega pregona zaradi zločinov zoper vladajoči red, javno varnost in državo".

Tihanovska zavrača obtožbe

Beloruski preiskovalci so ta teden sporočili, da je Tihanovska, ki je na predsedniških volitvah v Belorusiji avgusta lani nastopila namesto svojega zaprtega soproga, s sodelavci načrtovala spodbujanje nemirov ter zajetje vladnih stavb v drugem največjem beloruskem mestu Gomel. Tihanovska obtožbe na svoj račun zavrača, piše STA.

V Belorusiji so po predsedniških volitvah, na katerih je bil avgusta Lukašenko izvoljen za šesti zaporedni mandat, več mesecev potekali množični protivladni protesti. Policija je na proteste odgovorila z nasiljem in množičnimi aretacijami. Glavne predstavnike opozicije so zaprli ali pa prisilili v izgnanstvo. Med njimi se je v Litvo zatekla tudi Tihanovska, za katero opozicija trdi, da je dejanska zmagovalka volitev.

Zaradi dogajanja v Belorusiji je Evropska unija po volitvah tudi sprejela sankcije proti Lukašenku in njegovim zaveznikom, a dolgoletni beloruski voditelj uživa veliko podporo Moskve in odločno zavrača vse zahteve po odstopu, še piše STA.