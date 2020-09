Beli hiši poslali paket s smrtonosnim strupom, naslovljen je bil na Trumpa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Beli hiši so prejeli paket s strupenim ricinom, so v soboto poročali ameriški mediji. Po poročanju televizijske mreže CNN je bila pošiljka naslovljena na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, časnik New York Times pa piše, da je bila poslana iz Kanade. Bela hiša navedb o pošiljki še ni komentirala.