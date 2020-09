Trump po smrti liberalne vrhovne sodnice napovedal hitro imenovanje nove ženske

Ameriški predsednik Donald Tump je po smrti liberalne vrhovne sodnice Ruth Bader Ginsburg v soboto napovedal, da bo že prihodnji teden predlagal novega sodnika, in sicer žensko. Mediji kot možni izbiri omenjajo Amy Coney Barrett in Barbaro Lagoa. Demokrati vztrajajo, da bi bilo treba novega vrhovnega sodnika imenovati po volitvah.

Trump je napovedal, da bo njenega naslednika oz. naslednico Ruth Bader Ginsburg imenoval "brez odlašanja"- "Kandidata bom predlagal prihodnji teden. Ženska bo," je po poročanju STA dejal Trump v soboto na predvolilnem zborovanju v kraju Fayetteville v Severni Karolini. "Mislim, da bi morala biti ženska, ker imam ženske veliko raje kot moške," je dodal.

"Zapolni sedež," so v odziv vzklikali njegovi podporniki in ga pozivali, naj izkoristi redko priložnost in v svojem mandatu imenuje že tretjega vrhovnega sodnika.

Trump imen v soboto ni omenjal, a mediji kot možni izbiri izpostavljajo sodnici na zveznih sodiščih Amy Coney Barrett in Barbaro Lagoa, ki ju je Trump v preteklosti večkrat hvalil v javnosti kot primerni za ta položaj.

Jeziček tehtnice se na vrhovnem sodišču vse bolj nagiba v prid konservativcev

Vrhovne sodnike v ZDA predlaga predsednik države, potrjuje jih senat in so na položaju do smrti, če se prej ne odločijo za upokojitev. V ZDA je devet vrhovnih sodnikov. Trenutno položaje zaseda pet konservativcev, po smrti Ginsburgove pa le še trije liberalci.

Foto: Reuters

Če bo novega vrhovnega sodnika oz. sodnico imenoval Trump, se bodo ZDA po mnenju poznavalcev za več let ali celo desetletij oddaljile od evropskih vrednot, še piše STA. Vrhovno sodišče ima namreč zadnjo besedo na številnih področjih, kot so splav, priseljevanje, pravice manjšin in pravica do nošenja orožja.

S trdno konservativno večino v vrhovnem sodišču bi tako ZDA lahko prenehale sodelovati v boju proti podnebnim spremembam, manjšine bi imele manj zaščite, prav tako istospolno usmerjeni. Zdravstvena reforma Baracka Obame bi postala zgodovina, ženske pa bi verjetno izgubile pravico do umetne prekinitve nosečnosti v tistih zveznih državah, kjer bodo na oblasti republikanci.

Demokrati želijo počakati na predsedniške volitve

Demokrati, ki upajo, da bo na predsedniških volitvah 3. novembra zmagal njihov kandidat Joe Biden, pozivajo k ustavitvi imenovanj novih vrhovnih sodnikov do začetka novega mandata ameriškega predsednika, ki se bo začel 20. januarja prihodnje leto. Tudi Biden poziva k imenovanju novega kandidata za vrhovnega sodnika po volitvah.