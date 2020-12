Barnier: Naslednjih nekaj dni bo ključnih za dogovor o brexitu

Ključnega pomena za dosego dogovora sta poštena konkurenca in trajnostna rešitev za ribiče iz EU, je tvitnil glavni pogajalec EU Michel Barnier. Zjutraj je v Bruslju s stanjem v pogajanjih po nedeljski odločitvi, da se ta nadaljujejo, seznanil veleposlanike članic unije, poroča STA.

"Še nikoli doslej se o tako celovitem sporazumu (trgovina, energetika, ribištvo, promet, policijsko in pravosodno sodelovanje itd.) ni pogajalo tako pregledno in tako kratek čas," je na Twitterju še zapisal Barnier.

Po navedbah diplomatskih virov je Barnier veleposlanikom nakazal, da je rahel napredek v pogajanjih vendarle dosežen, vendar pa ostajajo razhajanja med EU in Londonom pri ključnih vprašanjih. To so ribištvo, enaki konkurenčni pogoji in upravljanje sporazuma.

Zdaj se morda nakazuje ozka možnost za dosego sporazuma, če bodo pogajalci v prihodnjih dneh odpravili preostale ovire, je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal neimenovani diplomatski vir.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Boris Johnson sta v nedeljo po telefonskem pogovoru sporočila, da se pogajanja med EU in Londonom nadaljujejo. Novega roka za sklenitev dogovora strani nista določili. Kljub izčrpanosti po skoraj enem letu pogovorov in čeprav so bili že večkrat prekoračeni roki, oba mislita, da je odgovorno, da naredimo dodatno miljo, je dejala von der Leynova. Johnson pa je menil, da sta strani še vedno oddaljeni pri ključnih vprašanjih.

Teoretično je čas za dogovor še do izteka leta. A sporazum, če bo dosežen, je treba še ratificirati, preden se čez manj kot tri tedne izteče prehodno obdobje. Če dogovora do konca leta ne bo, bodo trgovinski odnosi med EU in Združenim kraljestvom temeljili na pravilih WTO, kar pomeni carine in kvote, še navaja STA.