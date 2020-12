Von der Leynova: Pogajanja o brexitu se nadaljujejo

"Naši pogajalci so v zadnjih dneh delali dan in noč. Kljub izčrpanosti po skoraj enem letu pogovorov in čeprav so bili že večkrat prekoračeni roki, oba misliva, da je odgovorno, da naredimo dodatno miljo," je po pogovoru z britanskim premierjem Borisom Johnsonom povedala Ursula von der Leyen. Pogovor je opisala kot konstruktiven in koristen, piše STA.

Dodala je, da sta pogajalce pooblastila za nadaljevanje pogajanj, da bi videli, ali je še mogoče doseči dogovor. "Pogajanja se nadaljujejo tu v Bruslju," je sporočila predsednica Evropske komisije. Čas za dogovor o prihodnjih odnosih po brexitu se dejansko izteka.

Če dogovora ne bo, bodo v veljavo stopila pravila WTO

Sporazum, če bo ta sploh dosežen, je treba še ratificirati, preden se čez manj kot tri tedne izteče prehodno obdobje, v katerem je Združeno kraljestvo še del evropskega notranjega trga in carinske unije. Ključna področja, na katerih ostajajo razlike, so ribištvo, enaki konkurenčni pogoji in upravljanje sporazuma.

Če dogovora do konca leta ne bo, bodo trgovinski odnosi med EU in Združenim kraljestvom temeljili na pravilih Svetovne trgovinske organizacije (WTO), kar pomeni carine, kvote in druge trgovinske ovire, ki jih v 47 letih britanskega članstva v Uniji ni bilo, poroča STA.