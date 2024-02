Azerbajdžan: Alijev pričakovano zmagal na volitvah

V skladu z ustavnimi spremembami iz leta 2009 Azerbajdžan ne pozna omejitev predsedniških mandatov, zato bi 62-letni Ilham Alijev po vzoru očeta in predhodnika Hejdarja lahko vladal tako rekoč do smrti.

V skladu z ustavnimi spremembami iz leta 2009 Azerbajdžan ne pozna omejitev predsedniških mandatov, zato bi 62-letni Ilham Alijev po vzoru očeta in predhodnika Hejdarja lahko vladal tako rekoč do smrti. Foto: Reuters

Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je na današnjih predčasnih predsedniških volitvah pričakovano osvojil nov sedemletni mandat. Glede na izide vzporednih volitev, ki so jih po zaprtju volišč objavili državni mediji, je Alijev prejel med 92,4 in 93,9 odstotka glasov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Glasovanja se je po podatkih volilne komisije udeležilo nekaj manj kot 77 odstotkov volilnih upravičencev.

Opazovalci opozarjajo, da volitve niso bile niti svobodne niti poštene. Med drugim omenjajo, da Alijev ni imel resnega tekmeca. Ne samo, da je za vseh šest protikandidatov od vsega začetka veljalo, da nimajo možnosti, ampak so celo javno podprli Alijeva. Aktivisti za človekove pravice pa so bili kritični do dejstva, da so v Azerbajdžanu v zadnjih mesecih aretirali številne neodvisne novinarje in znanega opozicijskega politika.

Glavni opozicijski stranki sta volitve bojkotirali.

Alijev ni naklonjen tujim opazovalcem

Na tokratnih volitvah v Azerbajdžanu sicer ni bilo opazovalcev iz Sveta Evrope, Alijev pa naj bi tudi zagrozil, da bo državo umaknil iz te organizacije in tudi iz Evropskega sodišča za človekove pravice.

Alijev je s sklicem predčasnih volitev - redne so bile predvidene za prihodnje leto - mnoge presenetil. Uradno je to potezo utemeljil z besedami, da predsednik po osvojitvi konfliktne regije Gorski Karabah lansko jesen potrebuje novo legitimnost.

Volitve je sklical po vojaški zmagi nad separatisti v Gorskem Karabahu, kar pomeni, da je glasovanje prvič potekalo na ozemlju celotnega neodvisnega Azerbajdžana.

Septembra lani so namreč azerbajdžanske sile po več kot 30 letih bojev osvojile celotni Gorski Karabah, gorato pokrajino na zahodu države, kjer so pred tem živeli večinoma Armenci. V luči tega naj bi Alijev, ki državi vlada že 20 let, med Azerbajdžanci užival dodatno priljubljenost.

Verjetno dosmrtni predsednik

Medtem ko Alijevu opozicija in razne nevladne organizacije očitajo avtoritarno vladanje in zatiranje svobode govora, ga podporniki slavijo zaradi hitrega gospodarskega razvoja v preteklosti, ki ga je država dosegla zlasti po zaslugi izvoza nafte in plina.