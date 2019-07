Avstrijcu v Trstu 300 evrov globe zaradi spanja v viseči mreži

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tržaška policija je v četrtek poročala o incidentu, zgodbo pa so hitro pograbili italijanski mediji, ki so bili predvsem kritični do občinske uredbe.

52-letni avstrijski turist je namreč nič hudega sluteč ob morju obesil svojo visečo mrežo med dve drevesi in si privoščil počitek. Policija pa ga je predramila s presenetljivo visoko globo – 300 evrov –, saj je na območju Občine Trst prepovedano obešanje stvari na drevesa ali rastline.

Do incidenta je bil kritičen tudi nekdanji župan Trsta Roberto Cosolini, ki je na omrežju Facebook zapisal, da bi lahko policija sprva le obvestila Avstrijca o pravilih in ga prosila, naj odstrani visečo mrežo, ne pa da so ga nemudoma oglobili.