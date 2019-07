Češkemu vozniku na avtocesti s strehe vozila padel čoln #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Češkemu vozniku je včeraj na avtocesti pri Peračici s strehe padel neustrezno pripet čoln, v katerega je potem trčil slovenski voznik, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Voznike opozarjajo, da morajo v primeru prevažanja tovora ustrezno poskrbeti za zaščito tako tovora kot avtomobila.

V nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala je samo gmotna škoda. Policisti so nato zaradi nepravilno naloženega tovora češkemu vozniku izdali kazensko globo.

Foto: Policijska uprava Kranj

Policisti obenem svetujejo, naj bodo tovor in naprave, ki so namenjene za prevoz, nalaganje, razlaganje ali pritrditev tovora, naložene in pritrjene tako, da: