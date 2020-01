Avstrija takšne vlade še ni imela

Avstrijska konservativna ljudska stranka (ÖVP) pod vodstvom Sebastiana Kurza in Zeleni pod vodstvom Wernerja Koglerja so v sredo dosegli dogovor o oblikovanju koalicijske vlade. Kurz se tako vrača na kanclerski položaj, Zeleni pa vstopajo prvič v avstrijsko zvezno vlado.

Kurzova ÖVP je na volitvah septembra prejela največ glasov, Zeleni pa so se pomembno okrepili. Svobodnjaki, dotedanji koalicijski partnerji ÖVP, so zaradi afere Ibiza veliko izgubili in se umaknili v opozicijo. A koalicijska pogajanja med ÖVP in Zelenimi so nato potekala več tednov in so se sklenila šele z novim letom, poroča STA.

Pomembna tema pogajanj so bile tudi nezakonite migracije

Pogovori so bili težavni predvsem glede proračunskih vprašanj in glede davčne zakonodaje, predvsem pa glede okoljskih vprašanj in boja proti podnebnim spremembam. Pomembna tema pogajanj so bile tudi nezakonite migracije in politična transparentnost.

Zeleni so tako pristali na znižanje davčnih obremenitev, kar je bila ena glavnih obljub ÖVP, a hkrati bo prišlo do uvedbe okoljskih davkov, kar je bila ena glavnih zahtev Zelenih. Kogler je prepričan, da je tako mogoče združiti ukrepe za zaščito okolja in davčne razbremenitve. "Avstrija bo vodilna evropska država na področju boja proti podnebnim spremembam," je dejal Kogler.

Avstrijci dobivajo ministrstvo za integracijo

Prav tako bo prioriteta nove vlade transparentnost delovanja in razširitev pravice do dostopa informacij javnega značaja. S tem naj bi praktično odpravili uradne skrivnosti. Razširili naj bi tudi pristojnosti računskega sodišča. Med prioritete vlade so postavili tudi boj proti revščini, zlasti med otroki, starejšimi in ženskami, kar je bila ena ključnih zahtev Zelenih.

Že od začetka tedna je medtem znano, da bo Avstrija z novo vlado dobila ministrstvo za integracijo, ki ga bo vodila Susanne Raab iz ÖVP. Zelenim bo pripadlo novo ministrstvo za zaščito podnebja, na čelu katerega bo Leonore Gewessler iz Zelenih.