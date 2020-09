Aretirali "sibirskega Jezusa", vodjo kulta globoko v Sibiriji

Ruske specialne enote so aretirale nekdanjega prometnega policista, ki trdi, da je reinkarnacija Jezusa Kristusa, in je zadnjih 30 let v Sibiriji vodil kult z več tisoč privrženci.

Oboroženi ruski policisti so v organizirani akciji ob pomoči helikopterjev aretirali 59-letnega Sergeja Toropa oziroma Visariona, kot ga kličejo privrženci njegovega kulta. Obtožen je ustanovitve nezakonite verske organizacije, izsiljevanja denarja in zlorab privržencev, poroča Guardian.

Foto: Reuters

Torop je bil nekoč prometni policist, leta 1989 pa so ga odpustili. Ob sesutju Sovjetske zveze je začel trditi, da je doživel "prebujenje" in leta 1991 ustanovil gibanje, zdaj znano kot Cerkev zadnjega testamenta. Deloval je v odmaknjenih krajih v sibirski regiji Krasnojarsk in si pridobil več tisoč privržencev iz Rusije in celo iz tujine.

Foto: Reuters

"Nisem bog in tudi Jezusa ne bi smeli videti kot boga," je leta 2002 povedal za Guardian, "živim pa besede očeta boga. Karkoli bog želi povedati, pove skozi mene."

Po poročanju ruskih medijev je Torop oziroma Visarion sprva trdil, da Jezus na ljudi pazi iz orbite okoli Zemlje in da Marija "vodi Rusijo", pozneje pa je svojo zgodbo spremenil in začel trditi, da je Jezus on sam.

Torop s svojimi privrženci Foto: Reuters

Njegov kult je sledil mešanici obredov in naukov iz pravoslavja, ki so mu dodali ekološke elemente in druga pravila. Svojim sledilcem je zapovedoval veganstvo in skromno oblačenje, prepovedana je bila denarna menjava, štetje let so začeli z letom 1961, ko se je Visarion rodil, božič pa so zamenjali s praznikom 14. januarja, na Visarionov rojstni dan.

Foto: Reuters

Guardian ob tem še dodaja, da ni znano, ali bodo ruske oblasti ukrepale tudi proti njegovim sledilcem, prav tako ni jasno, zakaj so ga aretirali zdaj, po 30 letih nemotenega delovanja. Ruska pravoslavna cerkev je sicer Visarionov kult že leta ostro obsojala, ruske oblasti pa so jih do zdaj pustile pri miru. Po poročanju ruskih medijev pa so privrženci kulta prišli v spor z lokalnimi podjetniki, kar bi lahko bil razlog, da so se oblasti zdaj odločile ukrepati.

