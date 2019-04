Igralka iz priljubljene serije je ženske novačila v "seks kult" #video

Igralka Allison Mack, ki je zaslovela z vlogo v TV-seriji Smallville, je na sodišču priznala krivdo za sodelovanje v kultu NXIVM. Kult je vodil 58-letni Keith Raniere, ki so ga lani aretirali v Mehiki, ob Allison Mack pa je za sodelovanje v zločinih obtoženih še pet ljudi.

Šestintridesetletna igralka je obtožena, da je z Ranierom v kultu zadrževala več žensk in jih prisiljevala v spolne odnose s člani kulta. Te ženske so bile tudi prisilne delavke, ob tem pa so jih po navedbah CNN tudi žigosali. Raniere jih je prisiljeval tudi v rigorozne diete, ker so mu bile všeč vitke ženske.

Igralka je zaslovela v seriji Smallville, ki je temeljila na zgodbi o Supermanu, snemali pa so jo od leta 2001 do 2011. Foto: IMDb

Allison Mack je bila članica kulta od leta 2012, sodelovala je v izsiljevanju žensk in novačenju novih žrtev. Na sodišču je priznala krivdo za očitane zločine in ob tem dejala: "Moram prevzeti odgovornost za svoja dejanja in obžalujem, da sem sodelovala v tem."

Igralko je sodišče spustilo na prostost ob plačilu varščine v višini pet milijonov dolarjev, grozi pa ji do 20 let zapora. Sodišče bo o njeni usodi razsodilo septembra.

