Vodja kulta, ki naj bi pognal v smrt več kot sto ljudi

Vodja krščanskega kulta v Keniji, ki je obtožen spodbujanja svojih privržencev k izstradanju do smrti, se je v torek pojavil na sodišču v kraju Malindi. Tožilci so po zaslišanju sporočili, da se bo Paul Mackenzie Nthenge soočil z obtožbami terorizma zaradi smrti več kot sto ljudi. Pred sodnike v Mombasi je v zvezi s primerom stopil še en pridigar.

V gozdu blizu obalnega mesta Malindi na jugovzhodu države so konec prejšnjega meseca iz množičnih grobov izkopali na desetine trupel. Pokojni naj bi bili privrženci krščanskega kulta pod vodstvom pridigarja Paula Mackenzieja Nthengeja.

Med mrtvimi je večina otrok

Do zdaj so potrdili smrt 109 ljudi, večinoma otrok. Prve obdukcije smrtnih žrtev pokola v gozdu Shakahola, kakor so ga poimenovali, so opravili v ponedeljek pri devetih otrocih in eni ženski. Potrdile so, da je bil vzrok smrti stradanje, čeprav so bile nekatere žrtve zadušene, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile oblasti.

Samooklicani duhovnik Nthenge, ki je leta 2003 ustanovil Mednarodno cerkev dobre novice, se je skupaj z osmimi drugimi obtoženci v torek pojavil na sodišču v Malindiju. Nthengeju očitajo, da je svoje privržence spodbujal, naj stradajo, da bodo srečali Jezusa. Policija cerkvi očita pranje možganov, da so umrli zaradi stradanja.

Obtožbe terorizma

Po kratkem zaslišanju so primer v torek prestavili na višje sodišče v drugem največjem kenijskem mestu Mombasa, kjer se bodo osumljenci soočili z obtožbami terorizma, je za AFP povedala tožilka Vivian Kambaga.

"Obstaja sodišče (v Mombasi), ki je uradno določeno za obravnavanje primerov v okviru akta o preprečevanju terorizma," je Kambaga povedala med zaslišanjem v Malindiju in zahtevala, da se zadeva preseli na višje sodišče.

Osumljeni televizijski pridigar

V povezavi z istim primerom se je na sodišču v Mombasi v torek pojavil Ezekiel Odero, eden najbolj znanih televizijskih pridigarjev v državi. Odera so iz Malindija v Mombaso prepeljali po aretaciji pretekli četrtek, da bi opravili preiskavo o njegovi morebitni vpletenosti v primer.

Odero je osumljen umora, pomoči pri samomoru, ugrabitve, radikalizacije, zločinov proti človečnosti, krutosti do otrok, goljufije in pranja denarja. Sodišče v Mombasi je v torek dovolilo policiji, da Odera pridrži do četrtkovega zaslišanja, in hkrati zavrnilo zahtevo tožilstva za 30-dnevno pridržanje.

Tožilci trdijo, da imajo verodostojne informacije, ki povezujejo trupla, izkopana v gozdu Shakahola, s smrtjo več "nedolžnih in ranljivih privržencev" iz Oderovega molitvenega centra in cerkve za novo življenje, še poroča AFP.