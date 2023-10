Anketa priljubljenosti strank na Dunaju: na tretje mesto skočila Stranka piva

Po anketi časnika Heute bi stranka Marca Poga na deželnih volitvah na Dunaju zasedla tretje mesto. Pred njo sta le tradicionalni SPÖ, ki bi ji volivci namenili 35 odstotkov in FPÖ, ki bi prejela 23 odstotkov. Za Stranko piva pa zaostajajo ÖVP z desetimi odstotki podore, Zeleni in Neos, obe s po osmimi odstotki podpore.

Stranka, ki jo je leta 2015 za šalo ustanovil Dominik Wlazny, si prizadeva pridobiti volivce z obljubami o fontani piva na Dunaju na enem od osrednjih trgov Schwarzenbergplatz, dodelitvi enega soda piva na gospodinjstvo na mesec, uvedbo 50-odstotnega davka na radlerje, ki jih ne marajo, in uvedbo programa odkupa radlerjev, ki bi omogočal njihovo zamenjavo s pravim pivom.

Stranka ima še več z alkoholom povezanih predlogov, vključno z ustvarjanjem gastronomske mreže za spodbujanje odnosov med lokalnimi gostinci in politiki, odpravo obveznih zapiralnih časov za bare in restavracije ter uresničevanje filozofije živi in pusti živeti, razen seveda v primeru pivcev radlerjev.

VIENNA: Beer Party is polling at 12%.



Policies include:

🍺 A beer fountain for Vienna

🍺 New 50% tax on Radlers and "other atrocities"

🍺 Monthly barrel of beer to Austrian households (50L per adult, 20L per child)

🍺 Radler buyback programme, exchanging Radlers for real beer https://t.co/FIcwmOU6wa — Tom Moylan (@moylato) October 10, 2023

Imajo tudi nekaj resnih ambicij

Čeprav se je stranka začela kot šala, je od takrat prerasla v nekaj resnejšega, celo do te mere, da so zdaj na dobri poti, da postanejo tretja največja stranka na Dunaju.

Poleg piva imajo tudi nekaj resnih ambicij. Stranka se je zavzemala za naložbe v dunajski javni prevoz in športne objekte ter za napredno stališče do pravic transseksualcev in varovanja okolja.​ Pozivajo tudi k k zagotovitvi varnih namestitev za ukrajinske begunce v Avstriji, Pogo pa se že več let bori proti nasilju nad ženskami.

Pogo je sicer komik, zdravnik, pivovar, podjetnik in glasbenik, k ustanovitvi stranke pa ga je navdihnila skladba Bierpartei, ki jo izvaja njegova pankovska skupina Turbobier. Besedilo skladbe se glasi: "Če bi bil rad debel in veliko pil vsak dan, potem glasuj za nas, Stranko piva, saj bomo odpravili davek na alkohol."

V enem od intervjujev je danes 36-letnik, ki ima svojo znamko piva, dejal, da je eden njegovih največjih uspehov, da lahko spije štiri piva, ne da bi moral na stranišče. Foto: Guliverimage

Potegoval se je na predsedniških in županskih volitvah

Ustanovitelj stranke je na predsedniških volitvah leta 2022 osvojil celo tretje mesto z 8,3 odstotka glasov. S 35 leti in desetimi meseci je bil najmlajši kandidat, ki se je potegoval za predsednika v alpski državi. V skladu z avstrijsko zakonodajo državljani, mlajši od 35 let, namreč ne morejo kandidirati za to funkcijo.

Pogo bi po raziskavi javnega mnenja tudi na volitvah za župana Dunaja prejel 12 odstotkov glasov, kar bi zadostovalo za drugo mesto, višjo podporo ima le aktualni župan Dunaja Michael Ludwig s 37 odstotki.

Pevec dunajske punk-rock skupine Turbobier je, preden je postal frontman uspešne skupine in se je odločil za politično pot, delal kot zdravnik. V enem od intervjujev je danes 36-letnik, ki ima svojo znamko piva, dejal, da je eden njegovih največjih uspehov, da lahko spije štiri piva, ne da bi moral na stranišče. Stranka je bila sprva znana po kratici BPÖ – Bierpartei Österreich oziroma Avstrijska stranka piva, leta 2020 pa se je uradno preimenovala v Stranko piva s kratico BIER, kar po nemško pomeni pivo.