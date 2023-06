Pogled na Dunaj bo to poletje slovenski. Poglejte, zakaj.

Vse od leta 2006 se dunajska stolpnica Ringturm vsako poletje prelevi v spektakularno umetniško delo. Vsako leto jo "obleče" drug priznan umetnik, letos pa je ta čast pripadla slovenski umetnici, priznani fotografinji Vanji Bućan.

Dela na stolpnici, v kateri je sedež zavarovalnice Wiener Städtische, se začnejo te dni, zgradbo bodo prekrili s 4.000 kvadratnih metrov veliko preobleko, ki jo sestavlja 30 potiskanih mrežastih trakov, širokih do tri in dolgih do 63 metrov.

Tako bo Ringturm videti s preobleko Vanje Bućan. Foto: Wiener Städtische Versicherungsverein/Hertha Hurnaus

Igriva preobleka zgodovinske stavbe ob donavskem kanalu, ki si jo je za letošnje leto zamislila Vanja Bućan, pa nosi resnejše sporočilo, kot je videti na prvi pogled. Na podobo kopalcev na plaži, ki jo je posnela leta 2016 v Avstraliji, je dodala obrise ledenih gora in jo naslovila Tavajoči ledeniki, s tem pa želi opozoriti na nepredvidljive podnebne spremembe.

"Želela sem poudariti neločljivo povezanost narave in sprememb," je povedala umetnica, "mi, tako kot kopalci na sliki, smo le majhni delčki v večjem kontekstu. Tavajoči ledeniki so postali simbol podnebnih sprememb, meni pa predstavljajo tudi nepredvidljivost dogajanja – tako kot tudi v tem trenutku na plaži ni jasno, kaj bo tem kopalcem prinesel ta dan."

Uradno odprtje "največje umetnine na Dunaju", ki se ga bo udeležila tudi slovenska kulturna ministrica Asta Vrečko, bo 20. junija.

se je rodila leta 1973 v Novi Gorici, danes živi in dela kot svobodna fotografinja v Berlinu in sodeluje kot mentorica z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Najprej je študirala sociologijo, nato pa leta 2010 končala študij na Kraljevi akademiji lepih umetnosti v Haagu.Vanja Bućan je skozi čas razvila svoj lasten umetniški slog, ki se osredotoča na prikaz in odnos med človekom in naravo. Tudi položaj ženske v družbi je tema, ki se ji vedno znova posveča. Njena dela so bila razstavljena na številnih razstavah doma in po svetu: za najpomembnejše štejemo Kunsthaus Dunaj, Lentos Kunstmuseum v Linzu, Benaki Museum (Grčija), Lishui Museum Of Art (Kitajska), CAFA Art Museum v Pekingu (Kitajska), Muzej sodobnih umetnosti Banjaluka (Bosna in Hercegovina) ter sodelovanje na mednarodnih fotografskih festivalih in umetniških sejmih.