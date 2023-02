Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dunajsko energetsko podjetje Wien Energie ob čistilni napravi v okrožju Simmering gradi veliko toplotno črpalko, ki bo za ogrevanje izkoriščala prečiščeno odpadno vodo. Do leta 2027 naj bi ogrevala več kot 100.000 gospodinjstev. Projekt je del prizadevanj, da mesto do leta 2040 postane ogljično nevtralno.

Kot so ta teden sporočili s predstavništva Dunaja v Ljubljani, gre pravzaprav za sistem skupno šestih toplotnih črpalk. V bližini sicer že stoji velika toplotna črpalka, ki za ogrevanje izkorišča odpadno toploto največje avstrijske elektrarne Simmering. Ob izgradnji je bila najzmogljivejša v srednji Evropi, nova toplotna črpalka pa naj bi bila še zmogljivejša.

Za pridobivanje toplote bodo izkoriščali prečiščeno odpadno vodo iz čistilne naprave, ki se običajno izteka v Donavski kanal, po novem pa jo bodo preusmerili čez veliko toplotno črpalko. Tam bodo toplotni izmenjevalci vodi odvzeli odpadno toploto in z njo vodo za sistem daljinskega ogrevanja ogreli na 90 stopinj Celzija.

Električno energijo, potrebno za obratovanje toplotnih črpalk, bodo pridobivali iz bližnje hidroelektrarne Freudenau na Donavi.

Projekt vreden 70 milijonov evrov

Wien Energie želi v prvi fazi do konca letošnjega leta zagotoviti daljinsko ogrevanje za do 56.000 dunajskih gospodinjstev, od leta 2027, ko bo s skupno močjo 110 kilovatov obratovalo vseh šest toplotnih črpalk, pa nameravajo ogrevati do 112.000 gospodinjstev. Podjetje bo za projekt namenilo približno 70 milijonov evrov.