Novi vodja laburistične stranke Andy Burnham se je danes v Buckinghamski palači zglasil pri britanskem kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premierja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes tudi uradno poslovil s položaja.

V svojem prvem govoru, ki ga je brez zapiskov povedal pred premiersko rezidenco na Downing Streetu, je 56-letni Burnham pred množico podpornikov zatrdil, da ve, da so ljudje siti politike. "Slišim vas. Nismo bili dovolj dobri, moramo se izboljšati. In bomo boljši," je dejal novi britanski premier.

Napovedal je, da bo še v letošnjem letu predstavil desetletni načrt za državo, v katerem bo začrtal pot, po kateri želi, da se država razvija. Hkrati pa je zagotovil, da bo nemudoma začel pripravljati ukrepe, ki bodo ljudem zagotovili več "prostora za dihanje" na področju življenjskih stroškov.

Več mladim ljudem bodo pomagali do služb s spremembo izobraževalnega sistema, je povedal Burnham in zagotovil več podpore tudi na področju duševnega zdravja. Obljubil je konec brezdomstva v obliki spanja na prostem in gradnjo več občinskih stanovanj, hkrati pa namerava spoštovati obrambne zaveze države.

"Skrb za ljudi bo v središču vsega"

Prepričan je, da bo ta trenutek za Veliko Britanijo pomenil prelomnico in da bo nastal nov politični model. Napovedal je ponovno industrializacijo Velike Britanije in podporo britanski industriji.

Obljubil je, da se bo osredotočil na "postavitev pravih vrednot in pravih standardov v središče vladanja". "Skrb za ljudi bo v središču vsega, kar bom storil," je dejal in zagotovil, da bo dal vse od sebe, da bi "zgradil nov nacionalni občutek enotnosti". Ob tem je javnost in podpornike pozval, naj mu stojijo ob strani.

Ob zaključku govora je poljubil svojo soprogo Marie-France, pozdravil podpornike in prvič kot premier vstopil v rezidenco na Downing Streetu 10.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je Burnham napovedal, da bo danes poklical ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in mu zagotovil, da ima Ukrajina, ki je že več kot štiri leta v vojni z Rusijo, še vedno 100-odstotno podporo Velike Britanije. "Stoodstotno ga bom podpiral, tako kot je to storil Keir Starmer," je dejal novi premier, ki je nakazal, da bo poklical tudi predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Burnham je bil v petek na izrednem kongresu imenovan za novega vodjo laburistov, kot vodji vladajoče stranke, ki v britanskem parlamentu od volitev leta 2024 uživa prepričljivo večino, pa mu pripada tudi premierski položaj.

Slovo Keira Starmerja

Nekdanji župan Manchestra je tako danes postal že sedmi premier, ki od začetka leta 2016 vodi britansko vlado, poročajo tuje tiskovne agencije. Konservativec David Cameron je britansko vlado vodil do julija 2016. Sledili so mu strankarski kolegi Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss in Rishi Sunak, julija 2024 pa je vodenje države prevzel laburist Keir Starmer.

Starmer je danes kralju Karlu III. v Buckinghamski palači uradno podal odstopno izjavo, potem ko se je poslovil z zadnjim nagovorom pred rezidenco na Downing Streetu. V nagovoru je med drugim dejal, da odhaja z nasmeškom, in pripomnil: "Moje delo je končano." Dodal je, da je Velika Britanija danes "močnejša in pravičnejša" kot takrat, ko so laburisti prevzeli vodenje države. "Odhajam z dobro voljo, odhajam z nasmehom in odhajam ponosen na vse, kar smo dosegli," je še povedal Starmer.

Starmer je tako danes zapustil položaj predsednika vlade, potem ko je 22. junija napovedal odstop. S tem se je uklonil pritiskom znotraj lastne stranke, ki so se še okrepili po poraznem rezultatu laburistov na majskih lokalnih in regionalnih volitvah.

Burnham, ki si je po devetletnem županovanju v Manchestru prislužil vzdevek "kralj severa", medtem na položaju obljublja izboljšanje življenjskega standarda v vseh delih države. Ena njegovih osrednjih idej je porazdelitev oblasti med mesta in regije, vključno z vzpostavitvijo izpostave sedeža premierja v Manchestru.