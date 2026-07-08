Moldavska predsednica imenovala začasnega premierja

Moldavska predsednica Maia Sandu je v torek za začasnega predsednika vlade imenovala dosedanjega gospodarskega ministra in podpredsednika vlade Eugena Osmochescuja. Imenovanje sledi nepričakovanemu odstopu premierja Alexandruja Munteanuja prejšnji teden po le osmih mesecih na položaju.

"To odgovornost sem sprejel s ponosom in največjo resnostjo," je na družbenem omrežju Facebook ob imenovanju zapisal Eugena Osmochescu, ki posle začasnega premierja prevzema danes. Med svoje prednostne naloge je uvrstil institucionalno stabilnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odstop premiera

Imenovanje začasnega predsednika vlade sledi nepričakovanem odstopu premierja Alexandruja Munteanuja minuli teden. Podrobne obrazložitve za odstop ni podal, med drugim je dejal le, da mandata ne more več opravljati v skladu s svojimi načeli in prepričanji.

Preden bo predsednica Maia Sandu imenovala novega premierja, se mora po zakonu posvetovati s parlamentarnimi strankami. Njena Stranka akcije in solidarnosti (PAS) ima sicer v parlamentu večino.

Vključitev Moldavije v EU

Do menjava premierja prihaja v času, ko si Sandu prizadeva za pospešitev postopka priključitve Moldavije k EU. Država je uradno postala kandidatka za članstvo leta 2022, pristopna pogajanja je uradno začela leta 2024, vsebinska pogajanja o prvem sklopu, vezana na vladavino prava, pa minuli mesec.