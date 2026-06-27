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Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
27. 6. 2026,
13.52

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Natisni članek
Robert Golob Robert Golob Janez Janša Janez Janša predsednik vlade Izrael Palestina

Sobota, 27. 6. 2026, 13.52

1 ura, 33 minut

Robert Golob se je odzval na izjave premierja Janše

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Predaja poslov Robert Golob Janez Janša. | Golob je v objavi na družbenih omrežjih zapisal, da je prejšnja vlada dosledno zagovarjala prekinitev spopadov, pa tudi varnost in obstoj Izraela skozi rešitev dveh držav. | Foto Bojan Puhek

Golob je v objavi na družbenih omrežjih zapisal, da je prejšnja vlada dosledno zagovarjala prekinitev spopadov, pa tudi varnost in obstoj Izraela skozi rešitev dveh držav.

Foto: Bojan Puhek

Nekdanji premier Robert Golob se je odzval na izjave predsednika vlade Janeza Janše, ki je za izraelski časnik Israel Hayom napovedal zamrznitev priznanja Palestine, preselitev veleposlaništva v Jeruzalem in svoje predhodnike označil za nore. "Umirite se, Janez Janša," je Golob danes zapisal na družbenih omrežjih.

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Pojasnil je, da je priznanje Palestine pomenilo priznanje osnovne pravice do samoodločbe, ki je, kot je zapisal, "v slovenskem DNK". Poleg tega je priznanje Palestine eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev, je prepričan prejšnji premier. Slovenija je Palestino priznala junija 2024.

Golob je v objavi na družbenih omrežjih dodal, da je prejšnja vlada dosledno zagovarjala prekinitev spopadov, pa tudi varnost in obstoj Izraela skozi rešitev dveh držav. Dodal je, da gre za večinska stališča mednarodne skupnosti.

"Dolgoletno stališče EU je, da je Jeruzalem prihodnja skupna prestolnica Izraela in Palestine, temelječa na končni rešitvi z neposrednimi pogajanji. Zato so diplomatska predstavništva držav članic EU in velike večine mednarodne skupnosti v Tel Avivu," je še pojasnil Golob. Odzval se je tudi na Janšev opis prejšnje vlade kot nore. "Kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnje vlade norega, ve samo Janez Janša," je zapisal Golob.

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