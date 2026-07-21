Na Hrvaškem bo danes zelo nevarno: napovedana močna neurja z vetrolomom, v Rovinju že klestila toča

Danes bodo vzdolž celotne hrvaške obale mogoča močna neurja z vetrolomom in točo, mogoči pa bodo tudi pogosti udari strel. Nad severnim Jadranom je nastal močnejši nevihtni sistem, ki se je že približal južnemu delu hrvaške Istre. V Rovinju je klestila debela toča. Vsi, ki dopustujete na Hrvaškem, zaradi pestrega vremenskega dogajanja spremljajte razvoj vremena in se pravočasno umaknite na varno.

Najbolj burno dogajanje bo danes nad severnim Jadranom, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro ter delom Srbije. "Že v zgodnjem popoldnevu se bodo lahko razvijale močne supercelične nevihte, kasneje pa tudi obsežnejše nevihtne linije. Spremljali jih bodo zelo debela toča, siloviti vetrovni sunki, močni nalivi, ob posameznih nevihtah pa ni mogoče povsem izključiti niti nastanka tornada," so opozorili na strani na Facebooku Neurje.si.

Močni nevihtni sistemi se bodo razvili tudi nad severno Italijo ter postopoma zajeli hrvaško Istro in Kvarner. Mogoči so izjemno močni sunki vetra, pogosti udari strel, intenzivni nalivi in krajevno tudi debelejša toča. "Na morju lahko ob prehodu neviht piha nenaden in zelo močan veter, zato dopustnikom priporočamo, da pozorno spremljajo razvoj vremena in se pravočasno umaknejo na varno," še opozarjajo na Neurje.si.

Hudo neurje je v nedeljo zgodaj zjutraj prizadelo otok Lošinj ter povzročilo veliko materialno škodo v kampih Lopari in Rapoča. Podrobnosti si lahko preberete spodaj: