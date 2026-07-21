Torek, 21. 7. 2026, 10.00
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Ostrc o predaji poslov in finančnem stanju ministrstva #vŽivo
Minister za zdravje Tadej Ostrc bo na novinarski konferenci predstavil ključne ugotovitve ob primopredaji poslov na ministrstvu za zdravje in finančno stanje ministrstva. Novinarsko konferenco na Siol.net spremljamo v živo.
"Primopredajo jemljem kot izhodiščno bilanco mojega mandata. Menim, da morajo državljanke in državljani vedeti, v kakšnem stanju prevzemam ministrstvo," je uvodoma povedal minister za zdravje Tadej Ostrc.