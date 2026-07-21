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Avtor:
R. K.

Torek,
21. 7. 2026,
10.00

Osveženo pred

15 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Tadej Ostrc Ministrstvo za zdravje

Torek, 21. 7. 2026, 10.00

15 minut

Ostrc o predaji poslov in finančnem stanju ministrstva #vŽivo

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Minister za zdravje Tadej Ostrc bo na novinarski konferenci predstavil ključne ugotovitve ob primopredaji poslov na ministrstvu za zdravje in finančno stanje ministrstva. Novinarsko konferenco na Siol.net spremljamo v živo.

"Primopredajo jemljem kot izhodiščno bilanco mojega mandata. Menim, da morajo državljanke in državljani vedeti, v kakšnem stanju prevzemam ministrstvo," je uvodoma povedal minister za zdravje Tadej Ostrc

Tadej Ostrc in Valentina Prevolnik Rupel
Novice Zdravstveni minister: Dogovor je dokaz, da tudi najtežje razmere lahko rešujemo z iskrenim in odprtim dialogom #video
Tadej Ostrc Ministrstvo za zdravje
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