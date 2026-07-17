Britanski laburisti so danes na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega donedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot vodja vladajoče stranke bo v ponedeljek Keira Starmerja nasledil tudi na položaju premierja.

Na mesto voditelja prihaja s poslanskega sedeža, ki ga je osvojil junija, potem ko se je v vrstah laburistov pred tem kalil kot dolgoletni poslanec in član vlade, zadnjih devet let pa je bil župan v Manchestru.

Za položaj se mu ni bilo treba pomeriti z morebitnimi drugimi kandidati, saj je že v predhodnem postopku zbral podporo tolikšnega števila poslancev, da druge kandidature sploh niso bile mogoče. Podprla ga je tudi večina s stranko povezanih sindikatov.

Laburisti upajo, da mu bo uspelo z javnostjo komunicirati bolje kot njegovemu predhodniku Starmerju in da bo zavzel bolj odločen pristop do prenove javnih storitev in oživitve gospodarstva.

V stranki nanj stavijo tudi kot na svojo najboljšo možnost za ustavitev napredovanja protipriseljenske stranke Reform UK Nigela Faragea, ki ji ankete napovedujejo zmago na prihodnjih volitvah v državi, ki naj bi potekale leta 2029.

Burnham je na položaju nasledil Keira Starmerja, ki je laburiste julija 2024 po 14 letih v opoziciji popeljal do prepričljive zmage proti konservativcem, 22. junija pa naznanil odstop.