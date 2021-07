Osem študentov se je na sodišče obrnilo z navedbami, da obvezno cepljenje krši njihovo pravico do telesne integritete in avtonomije. Njihov odvetnik je v ponedeljek že napovedal pritožbo na odločitev sodišča. Na univerzi so razsodbo sodišča na drugi strani pozdravili in poudarili, da pomeni prispevek k varni vrnitvi k izobraževanju v živo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sodnik je v sodbi poudaril, da ne gre za dokončno odločitev o zadevi, ampak za začasno odredbo. Univerza Indiana v Bloomingtonu obvezno cepljenje utemeljuje s tem, da se študenti, učitelji in zaposleni zahvaljujoč obveznemu cepljenju lahko odpovedo zaščitnim maskam in pravilu o obvezni varnostni razdalji v predavalnicah in laboratorijih ter med prostočasnimi ali obšolskimi dejavnostmi. Univerza je že maja napovedala, da bo od jesenskega semestra dalje cepljenje obvezno, in dovolila izjeme iz zdravstvenih ali verskih razlogov.