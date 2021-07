Kanada po petih mesecih odpira mejo s sosedo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kanadska vlada se je v ponedeljek odločila, da bo 9. avgusta odprla meje za ameriške državljane in za vse tiste, ki imajo dovoljenje za delo in bivanje v ZDA, če so cepljeni proti covid-19. Za druge države bo Kanada meje odprla šele 7. septembra, ob pogoju, da bo pandemija covid-19 ostala pod nadzorom.