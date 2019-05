Ameriški zunanji minister na obisku v Bruslju: osrednja tema jedrski sporazum

V Bruslju se bodo sicer danes sestali zunanji ministri EU, a v State Departmentu niso podali podrobnosti o Pompeovem programu. Navedli so zgolj, da se bo sestal s kolegi iz Francije, Nemčije in Velike Britanije, ki so med podpisnicami jedrskega dogovora.

Mogherinijeva nad Pompeovim obiskom zadržana

Foto: Reuters Federica Mogherini se je na Pompeov obisk, za katerega je izvedela šele ponoči, odzvala zadržano, pri čemer je poudarila, da imajo zunanji ministri poln dnevni red.

"Čez dan bomo videli, ali in kako bomo lahko organizirali srečanje," je povedala ob prihodu na zasedanje v Bruslju. Dodala je, da je državni sekretar ZDA vedno dobrodošel, a trenutno še nimajo natančnih načrtov glede srečanja.

Iran je v sredo, leto dni po tistem, ko so ZDA izstopile iz sporazuma, prenehal spoštovati določene obveznosti. Evropskim državam, ki še spoštujejo sporazum, so ob tem dali 60 dni časa, da začnejo uresničevati svoje zaveze, predvsem na naftnem in bančnem področju. V nasprotnem primeru bodo nehali upoštevati še druge obveznosti. Francija, Nemčija in Velika Britanija so ultimat zavrnile.

Osrednja tema jedrski sporazum

Visoka zunanjepolitična predstavnica se bo danes ob robu ministrskega zasedanja sestala tudi z zunanjimi ministri teh treh držav. Razpravljali bodo, "kako najbolje še naprej podpirati celovito izvajanje jedrskega sporazuma z Iranom, ki za nas ostaja ključni steber varnosti v naši regiji", je pojasnila, so zapisali na spletni strani njenega urada.

Foto: Reuters "Še naprej ga bomo podpirali, kolikor ga lahko z našimi instrumenti in vso našo politično voljo. To je zelo dobro znano, tako v Washingtonu kot Teheranu," je še poudarila.

Pompeo se tako danes ne bo odpravil v Moskvo, kot je bilo načrtovano. Se bo pa v torek odpravil v Soči na srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. Na State Departmentu so navedli, da bodo visoko na seznamu dnevnega reda pogovorov nadzor nad oborožitvijo in številna varnostna vprašanja v mednarodni skupnosti, kot so vprašanje Ukrajine, Venezuele, Irana, Sirije in Severne Koreje.

Predvidoma bodo govorili tudi o ruskem vpletanju v ameriške volitve in volitve drugje po svetu. Tega sicer predsednik ZDA Donald Trump še vedno ne sprejema, ampak zaupa Putinu, ki vpletanje zanika.