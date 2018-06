Ameriški veleposlanik v Berlinu: svoboda govora ali nedopustno vpletanje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaj sme in česa ne bi smel povedati veleposlanik neke države v državi gostiteljici

Ta teden so izjave novega ameriškega veleposlanika v Nemčiji, ki so bile nedvomno naklonjene eni politični opciji, povzročile veliko vroče krvi v nemški javnosti in politiki. Ali so bile upravičene ali nediplomatske?

Začelo se je v ponedeljek, ko je novoimenovani ameriški veleposlanik v Nemčiji Richard Grenell v pogovoru za ameriško konservativno spletno stran Breitbart News med drugim izjavil, da želi v Evropi okrepiti politično desnico in da so glede konservativne "vstaje" z njim v stik že stopili ljudje iz vse Evrope.

Glede tega ni vprašanja in zame je to vznemirljiv čas, je še povedal.

"Kurz je rock zvezdnik evropske politike"

Grenell je v omenjenem pogovoru menil, da se je zaradi neuspešne politike levice oblikoval nov val konservativne politike, prav tako je namenil ostre besede "pristranskim medijem in politikom", ki kritizirajo ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Obenem je pohvalil avstrijskega konservativnega kanclerja Sebastiana Kurza, ki je v očeh ameriškega diplomata rock zvezdnik evropske politike.

Foto: Reuters

Tudi v ZDA kritike veleposlanikovih izjav

Grenellov pogovor je naletel na kritike tudi v delu ameriške politične javnosti, predvsem med kongresniki iz vrst demokratov. Tako je demokratski senator in član senatnega odbora za zunanjo politiko Chris Murphy v svojem tvitu zapisal, da veleposlaniki ne bi smeli podpirati nobenih političnih sil v tujini in da je Grenellov intervju grozen. Murphy je ob tem spomnil, da mu je Grenell osebno zagotovil, da se kot veleposlanik ne bo vmešaval v politiko.

Veleposlanik mu ni ostal dolžan, saj je njegove očitke označil za smešne, ker posameznih kandidatov ali strank, kot zatrjuje, neposredno ne podpira. V svojem tvitu je Grenell zapisal: "Zbuja se tiha večina, ta, ki zavrača elite in njihova trobila. Predsednik ZDA Donald Trump je na čelu te večine."

Foto: Reuters

"Če bi to naredil nemški veleposlanik v ZDA …"

Toda nemška politika in javnost tega očitno niso tako razumeli. Voditelji nemških levih strank so nemudoma pozvali k izgonu ameriškega veleposlanika Richarda Grenella, ki je v Berlin prišel komaj 8. maja.

Nekdanji voditelj nemških socialdemokratov Martin Schulz je v svojem odzivu menil, da je Grenellovo početje nesprejemljivo za veleposlanika in pozval k njegovi čimprejšnji razrešitvi. "To, kar počne ta mož, je edinstveno v mednarodni diplomaciji. Namesto da bi v gostujoči državi deloval nevtralno, deluje kot zastopnik enega političnega gibanja. Če bi nemški veleposlanik v ZDA izjavil, da je tam zato, da okrepi demokrate, bi ga takoj izgnali iz države," je med drugim izjavil Schulz za nemško tiskovno agencijo dpa.

Foto: Reuters

Kanclerka se še ni odzvala, a bo zahtevala pojasnila

Nemška kanclerka Angela Merkel se na Grenellove besede (še) ni uradno odzvala, a je napovedala, da ga bo nemško zunanje ministrstvo povabilo na pogovor. Priložnost za pojasnitev svojih stališč bo Grenell imel že danes na svojem predstavitvenem obisku na nemškem zunanjem ministrstvu.

Podobno razmišlja tudi nemški notranji minister Heiko Maas. "Zagotovo je nekaj stvari, o katerih se je treba pogovoriti."

"Diši po času pred drugo svetovno vojno"

Bolj neposreden je bil strankarski kolega Angele Merkel in član odbora za zunanje zadeve nemškega parlamenta Andreas Nick, ki meni, da Grenellov "zelo grd jezik" in njegove misli spominjajo na čas in besede ekstremnih politikov neposredno pred drugo svetovno vojno.

Foto: Reuters

"Za Grenella bi bilo dobro, da se nauči kaj več o nemški zgodovini in občutljivosti, ki iz nje izvira, sicer se bo njegov čas za učinkovitega in sodelujočega veleposlanika v naši državi morda hitro iztekel," je sklenil svoje nezadovoljstvo.

Ob tem je Nick dodal, da bodo ZDA same odločale o tem, kdo jih bo predstavljal, in se tako izognil neposrednemu odgovoru na vprašanje, ali zagovarja Grenellov odpoklic iz Berlina. "Če ni prišel sem zato, da bi bil tradicionalni veleposlanik, temveč kot piarovec za alternativna desna gibanja v Evropi, bomo imeli težavo."

Foto: AssociatedPress

Washington brez pomislekov zagovarja svojega veleposlanika

Uradni odziv ZDA na nemško nezadovoljstvo ne pušča dvomov in zagovarja "pravico veleposlanika do izražanja svojega mnenja. /…/ Američani verjamemo v pravico svobodnega govora in druge države povsod po svetu imajo pravico izvoliti kogarkoli prebivalstvo izbere."

Grenell je že maja takoj po svojem prihodu v Berlin razburkal nemško politiko, ko je po odločitvi ameriškega predsednika Trumpa o izstopu ZDA iz jedrskega sporazuma z Iranom od nemških podjetij zahteval takojšnjo prekinitev poslovanja z Iranom.