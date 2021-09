Ameriški staford napadel sedemletnega dečka

Napad psa na otroka se je zgodil v petek popoldne v Josipdolu, poročajo hrvaški mediji.

Ameriški staford je skočil iz avtomobila svojega lastnika in napadel otroka, ki ima težje poškodbe zadnjice in poškodbe prsnega koša in trebuha. "Sedemletnik ostaja v bolnišnici," so sporočili iz policije v Karlovcu.

Direktor bolnišnice Davor Vukelja je za hrvaške medije povedal, da ima sedemletni deček raztrganino na zadnjici, na prsih in trebuhu pa več lažjih poškodb. Njegovo stanje je stabilno, a ostaja na opazovanju v bolnišnici.

38-letni lastnik ameriškega staforda je bil, medtem ko je njegov pes skočil na otroka, v avtomobilu, so še sporočili s policije. Kazenska preiskava je že v teku, sledi prijava na pristojno državno tožilstvo.