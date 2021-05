"Most pasjih samomorov" ostaja skrivnost

Stoletja star škotski most Overtoun, ki so ga domačini poimenovali most pasjih samomorov, še vedno ostaja zavit v globoko skrivnost.

The always fascinating tale of the Overtoun Bridge and the dogs that leap from it...https://t.co/Kh1dMRFhFa pic.twitter.com/ibuEXGNYHE — ScotClans (@scotclans) June 15, 2016

Prebivalci škotskega Dumbartona, ki leži severozahodno od Glasgowa, so stoletja star most Overtoun, ki se razteza čez 50-metrsko sotesko, poimenovali most pasjih samomorov.

Z mostu skočilo že več kot 300 psov

Na Škotskem, ki velja za državo polno vraževerja, mitov in pošasti, je most Overtoun še danes zavit v globoko skrivnost. Lokalni raziskovalci ocenjujejo, da je z mostu v globino skočilo že več kot 300 psov, tuji mediji poročajo, da je ta številka še višja, okoli 600. Vsaj 50 psov naj bi že poginilo. Večina jih je k sreči preživela, a naj bi ob naslednjem obisku mostu 15-metrski skok v smrt ponovilo.

Nekateri pravijo, da pse privablja vonj sesalcev v soteski, predvsem kune, ki s svojim vonjem označujejo prostor, kar naj bi pse povsem obnorelo. Drugi menijo, da gre za paranormalne pojave ali pa zvok, ki ga lahko zaznajo le psi.

"Prebivalci Dumbertona so zelo vraževerni," je dejal lokalni taksist Alastair Dutton. "Most Overtoun je bil naše igrišče, kjer smo odraščali in tu verjamemo v duhove, saj smo jih že videli ali čutili," je še povedal.

Skrit in neopazen

Lokacija mostu je nekoliko prikrita, z bujnim rastjem v okolici. Še vedno ustreza opisu, kar so poganski Kelti nekoč imenovali "tanek kraj", očarljivo mesto, kjer se prekrivata nebo in zemlja. Od daleč se zdi, kot da je okrašen viktorijanski most, zgrajen leta 1895, zgolj podvoz do sosednje graščine iz 19. stoletja, ki jo je zgradil bogati industrijalec James White. Ko stojiš na sredini, na črnih granitnih parapetih mostu, zlahka pozabiš, da se prostor pod mostom razteza globoko v sotesko, pravijo domačini.