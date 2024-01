Ameriška vojska v petek znova napadla hutijske cilje

Ameriška vojska je v petek izvedla še en krog napadov na jemenske hutije, poročajo tuje tiskovne agencije. Uničili so nekaj raketnih izstrelišč, ki so jih hutiji pripravljali za napade na ladje v Rdečem morju, je sporočila Bela hiša.

Hutiji so novembra lani začeli napadati ladje v Rdečem morju, češ da na ta način izražajo solidarnost s Palestinci v Gazi, ki trpijo pod izraelsko ofenzivo.

"Danes zjutraj so ameriške sile izvedle tri uspešne samoobrambne napade na cilje hutijev v Jemnu," je v petek dejal tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby.

"To je že četrta preventivna akcija, ki jo je ameriška vojska izvedla v zadnjem tednu proti napravam za izstreljevanje raket. Ukrepi so bili izvedeni v samoobrambi in hkrati prispevajo k večji varnosti mednarodnih voda tako za vojaška plovila kot tudi za trgovsko plovbo," je dejal.

Ameriške in britanske sile so zračne napade na hutijske cilje začele prejšnji teden. Tarča so bili cilji v Jemni, hutijski radarji in rakete, ki so bile po navedbah Washingtona pripravljene za izstrelitev in so ogrožale civilna in vojaška plovila. Washington je poleg tega hutije vrnil na seznam terorističnih organizacij.

Napad Hamasa na Izrael 7. oktobra in izraelski odgovor nanj sta povečala napetosti na celotnem Bližnjem vzhodu, kjer z Iranom povezane skupine izvajajo napade na ameriške vojake v Iraku in Siriji.