Ameriška podjetja lahko še naprej poslujejo s Huaweijem

Podjetja v ZDA lahko še naprej poslujejo s kitajskim tehnološkim velikanom Huawei, je v japonski Osaki na vrhu G20 dejal ameriški predsednik Donald Trump. "Huaweiju prodajamo in bomo prodajali ogromno količino opreme. Rekel sem, da je to v redu in da bomo to počeli še naprej," je izjavil Trump.

"Govorimo o opremi, pri kateri ni nobene velike varnostne težave," je dodal ameriški predsednik Donald Trump, potem ko po prvih izjavah ni bilo jasno, ali njegove besede pomenijo, da ZDA sploh ne bodo izvršile napovedane prepovedi poslovanja s Huaweijem. Trumpove besede je že pozdravila Kitajska. "Zagotovo pozdravljamo besede ameriškega predsednika," je v Osaki dejal posebni odposlanec kitajskega zunanjega ministrstva.

Google in Huawei iščeta rešitev za težave

Ameriški predsednik je sredi maja podpisal izvršni ukaz o prepovedi poslovanja s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost ZDA. Podjetja ali države niso bile posebej omenjene, a v prvi vrsti naj bi šlo predvsem za ukrep proti kitajskemu telekomunikacijskemu velikanu Huawei.

Huawei in ameriški tehnološki velikan Google iščeta rešitev za težave, ki jih imata zaradi prepovedi. Foto: Reuters

ZDA so nato teden kasneje prepoved poslovanja s Huaweijem preložile za 90 dni, saj da je potrebnega nekaj manevrskega prostora, da bi se izognili hudim motnjam na trgu. Huawei in ameriški tehnološki velikan Google, ki je prepoved upošteval med prvimi, medtem iščeta rešitev za težave, ki jih imata zaradi prepovedi.

Kitajski tehnološki velikan objavil belo knjigo o inovacijah in intelektualni lastnini

Huawei je sicer v minulih dneh objavil belo knjigo o inovacijah in intelektualni lastnini ter opozoril na politizacijo sporov, so v petek sporočili iz podjetja. Bela knjiga pojasnjuje prakso in prispevke podjetja Huawei k inovacijam in zaščiti pravic intelektualne lastnine. "Če bi politiki uporabili intelektualno lastnino kot politično orodje, bi uničili zaupanje v sistem patentne zaščite. Če nekatere vlade selektivno ukinejo intelektualno lastnino podjetjem, s tem ukinejo temelje globalnih inovacij," so sporočili iz kitajskega tehnološkega velikana.

V beli knjigi navajajo, da so inovacije in zaščita intelektualne lastnine v središču uspeha družbe Huawei že več kot 30 let. Od konca leta 2018 je imel Huawei odobrenih 87.805 patentov, od tega 11.152 v ZDA. Od leta 2015 je imelo podjetje več kot 1,4 milijarde dolarjev prihodkov iz naslova licenciranja, plačalo pa je tudi več kot šest milijard dolarjev licenčnin za uporabo patentov drugih podjetij, od katerih jih je skoraj 80 odstotkov iz ZDA.

Kot so sporočili predstavniki podjetja, v preteklih 30 letih nobeno sodišče Huaweija ni spoznalo za krivega zlonamerne kraje intelektualne lastnine, prav tako sodišče Huaweiju nikoli ni naložilo plačila odškodnin. Dodali so, da podjetje ne bo zlonamerno uporabljalo svojega portfelja patentov. "Kot vedno, je Huawei pripravljen deliti tehnologijo, vključno s frekvencami 5G. To vključuje tudi ameriška podjetja in potrošnike v ZDA. Skupaj lahko peljemo našo industrijo naprej in pospešimo razvoj tehnologije," so poudarili.