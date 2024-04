Ameriška finančna ministrica in kitajski premier za krepitev dialoga med velesilama

Odnosi med ZDA in Kitajsko lahko napredujejo le z dialogom, je sogovorniku dejala Yellenova. Pri tem je izpostavila, da to ne pomeni, da državi ne upoštevata medsebojnih razlik ali se izogibata zahtevnim pogovorom. "Kitajska iskreno upa, da bosta državi partnerici, in ne nasprotnici," pa je poudaril kitajski premier.

Ameriška finančna ministrica je na drugem obisku na Kitajskem v manj kot letu dni. Obisk, ki ga je ministrica začela v četrtek, sledi telefonskemu pogovoru, ki sta ga ta teden predvsem o ameriških trgovinskih omejitvah opravila predsednika držav Joe Biden in Ši Džinping.

V ospredju (nelojalna) konkurenca

V ospredju tokratnega srečanja z visokimi kitajskimi uradniki so državne subvencije za proizvodnjo izdelkov, kot so električni avtomobili in solarni paneli, ki s svojimi nizkimi cenami predstavljajo nelojalno konkurenco ameriškim podjetjem. Po mnenju ZDA pa bi presežne zmogljivosti Kitajske lahko ogrozile gospodarstva po vsem svetu. V luči tega si želijo ZDA pri Kitajski videti premike pri vprašanju proizvodnih ciljev, pri čemer pa ne izključujejo možnosti uvedbe trgovinskih omejitev.

O tem se je ministrica Yellen v soboto pogovarjala tudi s podpredsednikom kitajske vlade He Lifengom. "Mislim, da se Kitajci zavedajo, kako zaskrbljeni smo glede posledic njihove industrijske strategije na ZDA in možnosti, da bodo naše trge preplavili z izvozom, ki bo ameriškim podjetjem oteževal konkurenčnost," je dejala po pogovorih in poudarila, da podobne skrbi pestijo tudi številne druge države.

Yellenova tudi malo požugala

Ministrica je v pogovorih s podpredsednikom kitajske vlade tudi posvarila Kitajsko pred posledicami, če bodo kitajska podjetja med vojno v Ukrajini zagotavljala podporo Rusiji, zlasti njeni obrambni industriji.

Odnose med Pekingom in Washingtonom je v zadnjih letih zaznamovala vrsta nesoglasij na področjih vse od tehnologije, trgovine, človekovih pravic pa do Tajvana. Odnosi so se nekoliko stabilizirali, odkar sta se predsednika držav Joe Biden in Ši Džinping novembra lani srečala na pogovorih v San Franciscu, ki sta jih obe strani označili za uspeh. K vnovičnemu zagonu dialoga po obdobju povečanih napetosti je pripomogel tudi obisk ministrice Yellen na Kitajskem julija lani, po katerem so ustanovili dvostranske delovne skupine o gospodarski in finančni politiki.