Tudi v tem tednu so kitajski avtomobili v marsičem pritegnili pozornost. Xpeng je s svojima prvima avtomobiloma vstopil na ključni evropski trg v Nemčiji, Xiaomi pa je na Kitajskem predstavil cene za svoj prvi avtomobil SU7. Ta bo v osnovni različici cenejši kot Teslin model 3 in to kljub večji kapaciteti baterije. Xiaomi za zdaj sicer še ne razkriva globalnih prodajnih načrtov, a razkrite cene so nov dokaz, kako konkurenčna bi lahko kitajska podjetja postala na avtomobilskem trgu.

Xiaomijev avtomobil bo cenejši od tesle

Po besedah izvršnega direktorja Lei Juna so prvih 50 tisoč naročil za SU7 prejeli v 27 minutah. "Avtomobil bo sprva prinesel izgubo," investitorje opozarja Jun.

Xiaomi bo v novi tovarni v Pekingu izdelavo avtomobilov zaupal družbi BAIC Group. Proizvodna kapaciteta tovarne je 200 tisoč avtomobilov. Medtem ko je Apple menda dokončno prekrižal načrte za razvoj svojega avtomobila, je Xiaomi po Huaweiu kot znano ime iz sveta elektronije, gospodinjskih aparatov in telekomunikacijskih naprav stopil v zahtevni avtomobilski svet. Tako kot nekoč Teslo čaka tudi Xiaomi trdo delo, da bi se avtomobili obdržali in da bi z njimi predvsem lahko dobro zaslužili.

Xiaomi SU7 je prvi avtomobil kitajskega podjetja, ki smo ga do zdaj najbolj poznali po mobilnih telefonih. Foto: Xiaomi

Pomemben kitajski uradni obisk v Evropi? Podrobnosti za zdaj uradno še tajne.

Kitajske avtomobilske novice so minile tudi v napovedi obiska kitajskega trgovinskega ministra Wanga Wentae v Evropi, ki se bo predvidoma zgodil v naslednjem tednu.

Wang bo obiskal Francijo in se sestal z njihovo vlado, je po neuradnih informacijah poročal Reuters. Nobena vpletena stran za zdaj tega še ni potrdila, prav tako ne podrobnejšega programa srečanja. Wanga bodo predvidoma spremljali predstavniki kitajskih znamk BYD, Geely in SAIC. Vsi trije so že danes aktivni na evropskem trgu, SAIC na primer s prodorno znamko MG Motor, ter so na Kitajskem tudi dovolili predstavnikom Evropske komisije, da preverijo domneve glede neupravičenih subvencij države do kitajskih proizvajalcev.

Xpeng je v delni lasti Volkswagna, v tem tednu pa so svoje avtomobile začeli uradno prodajati tudi v Nemčiji. Foto: Xpeng

To naj bi pomagalo do nižjih cen, ki so danes ena ključnih prednosti Kitajcev na globalnih trgih. Analitiki pa že poudarjajo, da tudi take subvencije niso edini razlog za kitajsko konkurenčnost. Med adute je treba prišteti tudi cenejši dostop do baterij, visokotehnološko usmeritev in zaostreno konkurenco na kitajskem trgu.

Wang se bo udeležil tudi kitajsko-italijanskega foruma v Veroni, ki se bo odvijal 12. aprila. Kitajski predsednik Ši Džinping se bo maja v Franciji srečal tudi s francoskim predsednikom Macronom.

BYD bo prvo tovarno v Evropi gradil pri madžarskem Szegedu. Foto: BYD

Kitajci prehiteli Japonsko in postali največji izvoznik avtomobilov

Kitajska je lani postala največja svetovna izvoznica avtomobilov, s čimer je prehitela Japonsko. Kitajski proizvajalci lahko danes skupno izdelajo 43 milijonov vozil letno, a to je šele 55 odstotkov vseh proizvodnih zmogljivosti.

Njihova največja družba BYD želi že prihodnje leto v Evropi prodati milijon svojih avtomobilov (električni in priključni hibridi) ter leto pozneje na Madžarskem odpreti svojo tovarno. Ta bo poleg jasnih prednosti z vidika logistike tudi protiukrep morebitnim davščinam za uvožene električne avtomobile iz Kitajske. V Franciji ti niso upravičeni do državnih subvencij, kar velja za vse na Kitajskem izdelane avtomobile in ne le tiste kitajskih znamk. Kitajski avtomobili so že danes ob vstopu v Evropsko unijo podvrženi desetodstotnemu davku.

Prodaja kitajskih električnih avtomobilov v Evropi je za zdaj še dokaj majhna in tudi družbe, kot je BYD, svoje prodajne mreže šele gradijo. Po projekcijah Evropske unije bi lahko kitajske znamke do konca leta 2025 dosegle 15 odstotkov trga električnih avtomobilov v Evropi, kar je bil tudi eden izmed povodov za uradno preiskavo Bruslja proti domnevni nelojalni kitajski konkurenci.